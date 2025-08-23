Uno por uno: quiénes son los candidatos a concejales en los municipios del sur

Los mendocinos deberán concurrir a las urnas el próximo 26 de octubre para elegir diputados nacionales y legisladores provinciales. Asimismo, en la mayoría de los departamentos también se votarán postulantes a concejales .

Es el caso de los departamentos de General Alvear y Malargüe, en donde se realizarán comicios municipales para renovar la mitad de las bancas en los concejos deliberantes. Por su parte, el tercer municipio sureño de San Rafael no elegirá ediles en esa fecha, ya que desdobló la elección para febrero de 2026.

En la comuna gobernada por el radical Alejandro “Jany” Molero se elegirán cinco ediles. El frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza lleva como principales candidatos a concejales a Marcos Domenech, médico que se desempeña en el área departamental de Salud; la libertaria Florencia Valeria Morales; y Emilce Jacobchuk, profesora de música y que también ha sido fundadora de una asociación social llamada Alas del Viento, una orquesta infanto-juvenil.

Por el espacio peronista Fuerza Justicialista Mendoza irá de primer candidato el ex concejal y actual presidente PJ departamental, Oscar Bonnardel. Lo secundan en la lista Vanina Lucero y Elías Emanuel Julio.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, llevará a un funcionario de la comuna como primer candidato a concejal.

La lista del Frente Verde estará encabezada por el dirigente de Libres del Sur, Pablo Reyes, acompañado por la ex aspirante a la intendencia por el peronismo, Adriana Kuroski.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza lleva como candidatos a concejales a Laura Molina y el médico Ariel Cordón Díaz.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad impulsa como principal candidata al Concejo Deliberante a Carolina Álvarez; a la vez que el Frente Libertario Demócrata lleva como postulantes a la comerciante Cecilia Quiroga y a Diego Fischer.

Completan la oferta electoral en este departamento Protectora Fuerza Política, que lleva como primeros candidatos a ediles a Sara Malvina Maestra y Ricardo Pablo Sirotiuk. Mientras que el Partido de los Jubilados presentará una lista encabezada por Federico Julio Olivieri.

Malargüe

El departamento liderado por el peronista Celso Jaque elegirá cinco concejales en los comicios del 26 de octubre. El espacio oficialista local Fuerza Justicialista Mendoza lleva como primer candidato al Concejo Deliberante a Edgardo David Guzmán, acompañado por María Fernanda Salomón y Federico Oscar Romero, en los principales puestos.

Por su parte, La Libertad Avanza+Cambia Mendoza postula al gendarme retirado y ex funcionario municipal durante una gestión radical, Daniel Alberto Martínez. Lo secunda la profesora de educación física y dirigente libertaria Carla Antonela Casado, mientras que en el tercer lugar de la lista está la petrista María Laura Cecconato.

El Frente Verde presentará como primera candidata a concejal a una reconocida dirigente política malargüina. Se trata de Silvina Camiolo, referente del espacio Reconstruyendo Malargüe que ya ha sido concejal y legisladora provincial. Estará acompañada por Gonzalo Frías.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza lleva como candidato a Oscar Arrieta, médico cardiólogo y director del centro médico Piüké.

El Frente Libertario Demócrata presentará una lista encabezada por María de los Ángeles Egea y Diego Vázquez; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad una liderada por Sergio Martínez; y Protectora Fuerza Política impulsa las candidaturas de Matías Gabriel Guajardo y María Claudia Herrero.