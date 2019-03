Uñac se postuló para ser el vice de Lavagna

"Tiene conocimientos técnicos y visión política. Me parece que puede aglutinar distintos sectores que de otra manera no se podría". Así se refirió Sergio Uñac a Roberto Lavagna y, además, se postuló para ser su vice en caso de una eventual candidatura del exministro de Economía.

En una entrevista con Luis Novaresio y al ser consultado si sería un disparate pensar en esa fórmula por el tema, dijo: "Si fuera un disparate estaría hablando mal de mí mismo porque de Roberto nunca hablaría mal".

El gobernador destacó que durante la gestión de Lavagna al frente del ministerio de Economía el país tuviera "superávit gemelos", es decir, fiscal y comercial.

Consultado sí "banca" al ex ministro, Uñac no dudó en dar una respuesta afirmativa. "He conversado mucho con él, creo que sabe lo que tiene que hacer".