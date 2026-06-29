Una por una: cómo van las negociaciones salariales con los gremios de Mendoza

El Gobierno avanza en las negociaciones salariales con los gremios de Mendoza . El SUTE, que representa a los docentes, podría arreglar esta semana y garantizar el comienzo de clases tras el receso invernal. En tanto, el resto de los sindicatos demora los acuerdos para poder negociar en mejores condiciones que las ofrecidas.

La propuesta oficial es del 7% para agosto y del 4% para noviembre, lo que totaliza un 11% para los próximos cinco meses del año. Como la oferta parte desde agosto, algunos sindicatos están esperando que los paritarios oficiales la mejoren en julio.

La propuesta de aumento salarial para el segundo semestre para los docentes y celadores de escuelas de gestión pública, además de los porcentajes, incluye un ítem más. Se trata de algo que no había ocurrido previamente en invierno, el Ejecutivo propone un dinero por única vez para los trabajadores de la educación en esta época del año, algo que históricamente se otorga cuando comienzan las clases tras el verano.

Este monto representará unos $330.000 para los docentes con cargo; y de $300.000 para cada celador de Mendoza. El pago se hará en tres veces.

El próximo martes 30 de junio, el SUTE , tendrá su plenario provincial para ver si acepta o rechaza la propuesta salarial oficial. Hay indicios de que aceptará el incremento ofrecido y que el comienzo de clases se dará normalmente luego del receso invernal.

El acuerdo que haga el SUTE impacta en las negociaciones de SADOP, el sindicato de docentes de escuelas de gestión privada.

Un cuarto intermedio en la paritarias salariales del resto de los gremios

Consultados por MDZ, el resto de los representantes de los gremios advirtieron que las paritarias salariales han pasado a cuarto intermedio o que han rechazado la propuesta del 11% ofrecida por el Ejecutivo provincial.

"Nosotros no vamos a acordar en esos términos, ni bajaremos a las bases- consultar a los trabajadores- esa propuesta. Estamos en proceso de asamblea, esperamos que haya una oferta mejor", sostuvo el secretario general de Empleados Judiciales, Ricardo Babillón.

Desde ATE, que representa a muchas reparticiones del Estado, como administración central y salud, Roberto Macho expresó que: "Hemos pasado a un cuarto intermedio para el día 2 y 3 de todas las paritarias porque todavía no se terminaba de evaluar según nuestra grilla salarial, el aumento para todos los sectores. Nosotros habíamos tenido comisiones técnicas y se había podido plantear situaciones laborales de distintos sectores a los cuales el Gobierno no trajo respuestas, por ende se ha pasado a un cuarto intermedio. De todas maneras el 11% ofrecido no impacta de la misma manera en salud, administración entes autárquicos".

La advertencia de ATE Mendoza ante la reforma laboral. Marcos Garcia / MDZ

Claudia Iturbe, la secretaria general de Ampros, que representa a los profesionales de la salud, dijo a este diario que: "Estamos en cuarto intermedio hasta el 6 de julio". El sindicato ha pedido al Gobierno una mejora de la propuesta.

La preocupación de Casinos más allá de las negociaciones salariales

Diego Luconi, el secretario general del gremio de los empleados de los Casinos estatales, comentó a MDZ que la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 2. Sin embargo, la principal preocupación del sindicato es la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, que incluye retiros voluntarios y que podría además implicar cierre de salas.

"No sabemos con certeza cuántos empleados se verán afectados. Creemos que unos 150 trabajadores, tanto por retiro voluntario y pases a disponibilidad, pero,como siempre las autoridades, no nos dicen absolutamente nada", confió Luconi mientras la iniciativa avanza en la Legislatura y tiene chances de ser tratada en las próximas horas en el Senado para su sanción definitiva.

Paro total de uno de los gremios privados clave

El Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja, encabezado por Julián Matamala, anunció oficialmente un paro total en todos los yacimientos de YPF en Mendoza para este martes 30 de junio. La medida surge como respuesta al avance del denominado “Proyecto Andes II”, que el gremio calificó como “inconsulto y arbitrario”, mediante el cual YPF transfiere áreas convencionales a la empresa VenOil con el objetivo de concentrar inversiones en Vaca Muerta.

Desde el sindicato señalaron que esta iniciativa implica “desvinculaciones encubiertas” a partir de la reducción de contratos con firmas contratistas. En ese sentido, recordaron que la primera etapa del plan ya provocó la pérdida de más de 500 puestos laborales en la provincia.

Además, cuestionaron duramente al Gobierno de Mendoza, al que acusaron de actuar con “inacción y desidia” por no exigir garantías concretas que aseguren la continuidad laboral de los trabajadores mendocinos.

El reclamo también apuntó contra la ANSES, organismo al que responsabilizan por rechazar de manera sistemática las jubilaciones de trabajadores petroleros con mayor antigüedad.