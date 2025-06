Una obra social de Mendoza fue declarada en crisis, pero su titular lo atribuyó a una cuestión política

"Desde que asumió esta gestión de Milei, a la quita de subsidios generalizada también se sumó la quita de subsidios en la obra social de prensa. Hay un sistema que se llama Sistema Único de Mitigación de Asimetrías (SUMA) mediante la cual recibía la obra social recibía 36 millones de pesos. Este monto fue recortado drásticamente, nos dejaron 4 millones de pesos. A un año, ahora es un poquito más, pero absolutamente insuficiente", señaló.

"Había un sistema que se llamaba Sistema Único de Reintegros (SUR), con el que teníamos el derecho a que se nos reintegraran dinero invertido en prestaciones de enfermedades catastróficas, cáncer o crónicas, como la diabetes, o trasplantes e implantes. Ese sistema desapareció", agregó. De hecho, advirtió acerca de que no funciona el supuesto sistema mediante el cual lo reemplazaron. Es decir, se eliminaron los reintegros. La obra social los compra pero no se reintegra el monto.

Luego explicó otro factor relacionado a la baja de salarios. "Este gobierno ha pisado las paritarias. Lo que hacen las empresas, para que al gente esté un poquito menos disgustada, dan sumas en negro que no impactan en los aportes y contribuciones. Esto pasa en todas las actividades y es parte de las directrices del Gobierno nacional que no quiere las paritarias. Hemos hecho innumerables gestiones ante los órganos de contralor laboral para restablecer nuestra paritaria y no dan respuesta porque, obviamente, hay un mandato desde el Gobierno nacional de no hacer nada que pueda molestar a los empresarios", explicó. Luego, añadió que los aumentos en las prestaciones y en los medicamentos siguen implementándose, a pesar de que las paritarias estén pisadas. De hecho, en casos por encima de la inflación.

El decreto, una cuestión política

Luego, desde la Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza atribuyeron a una cuestión política la declaración de crisis de la Superintendencia de Servicios de Salud. Sucede que, según explicó Carrizo, desde el sindicato acudieron a la sede nacional de la Superintendencia la semana pasada para hacer una serie de gestiones, entre la cuales se encontraba destrabar el aporte del fondo de redistribución, para cubrir un reclamo de implantes cocleares a una señora con discapacidad, la cual era monotributista social. Según el sindicato, el Gobierno no pagó el aporte, la señora dejó de pagarlo y fue reempadronada. Acudió a la Justicia, la cual obligó a la obra social a cubrirlo. Son 40 mil dólares. "Prácticamente el ingreso mensual", señalaron.

El resultado de esta gestión en la Superintendencia de Servicios de Salud fue, según la sindicalista, la resolución de este miércoles declarando la crisis.

Luego, sobre el plan de contingencias que explica la normativa, señaló que es algo que la obra social ya lo viene implementando y esperan poder cerrarlo en los próximos días. "Lo hicimos porque creemos que hay que resistir a este embate sobre las organizaciones de los trabajadores. ¿Si no qué sentido tiene el decreto que sacaron para poder intervenir sindicatos? ¿Qué sentido tiene el recorte de todos los subsidios, pisar salarios, a pesar del incremento sostenido de medicamentos y prestaciones? Quieren hacer desaparecer las obras sociales sindicales. Estamos tratando de resistir", explicó.

Finalmente, aseguró que el manejo de la obra social es transparente, que están el balance presentado, que nunca se dio un "cheque sin fondos" y que se pagan los salarios a los trabajadores. Solo reconoció que hay "un problema de financiamiento".