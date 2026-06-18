Una encuesta refleja qué piensan los mendocinos del caso Adorni

Una encuesta de la consultora Sociolítica reflejó la mirada de los mendocinos sobre el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Una encuesta de la consultora Sociolítica, que dirige Roberto Stahringer, reveló qué piensan los mendocinos sobre caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Los resultados fueron contundentes en su contra: la mayoría no le cree al funcionario del presidente Javier Milei. El estudio fue hecho de manera digital, sobre 1.600 casos entre el 12 y el 16 de junio, es decir que es muy reciente.

La polémica contra el jefe de ministros explotó después de que se conocieran viajes en jets privados, propiedades y gastos de lujo que, según denuncias periodísticas y opositoras, no coincidirían con sus ingresos declarados. Adorni además admitió haber tenido dinero no declarado ante el fisco —vinculado a inversiones en criptomonedas— y buscó regularizarlo mediante el régimen de “inocencia fiscal” impulsado por el propio Gobierno.

También recibió críticas por llevar a su esposa en vuelos oficiales y por supuestas contradicciones en sus declaraciones públicas. El tema derivó en investigaciones judiciales, pedidos de renuncia desde la oposición e incluso cuestionamientos de aliados del oficialismo, aunque Milei lo sigue respaldando. Un sector considerable de la oposición pide su remoción.

Los números contra Manuel Adorni Ante la pregunta a la ciudadanía mendocina, en relación al supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, usted qué diría, la mayoría fue lapidaria. El 57% opinó que cree que le ha mentido a los argentinos en la cara; el 18% que se ha enriquecido de modo ilegal; el 9% que aún tiene dudas y el resto se reparte en porcentajes muy pequeños entre que cree en su inocencia o no se ha informado.

Sobre la valoración que tiene la gente sobre Adorni, los números también son muy negativos: 64% le da muy mala; el 12% mala y el resto se reparte entre porcentajes poco significativos.