Una empresa sancionada por el Gobierno manejará el restaurante del Ángel Bustelo

El Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) confirmó la concesión para la cafetería y restaurante del Centro de Congresos y Exposiciones “Gdor. Emilio Civit” y el Auditorio “Ángel Bustelo” . La empresa adjudicataria fue La Criolla SAS dedicada al catering, espectáculos y otros variados rubros. Esta firma ha participado en varias licitaciones públicas y cuenta con el antecedente de haber sido sancionada con un apercibimiento por el Gobierno provincial por no cumplir los plazos para la contratación de insumos médicos.

Mediante la Resolución Nº 449, publicada este martes en el Boletín Oficial, la presidenta del Emetur , Gabriela Testa, adjudicó a la empresa La Criolla SAS la concesión para la explotación comercial del servicio de catering para eventos, restaurante, cafetería y confitería del Centro de Congresos y Exposiciones “Gdor. Emilio Civit” y Auditorio “Ángel Bustelo”.

A la licitación se presentaron cinco proveedores y se concretaron tres ofertas para quedarse con el servicio gastronómico del establecimiento ubicado en pleno Parque Cívico. Los oferentes fueron Manuel Bordón, María Alejandra Laguna y la empresa La Criolla SAS.

La comisión evaluadora del Emetur sugirió adjudicar a una de las propuestas alternativas presentada por la última de las oferentes, la cual consta que obtuvo el puntaje de 90 puntos en el marco de la evaluación. “Resulta la oferta más conveniente y que reúne el mayor puntaje, de conformidad a los criterios establecidos en la Grilla de Evaluación de las propuestas”, aclara la resolución.

De esta manera, la explotación comercial del restaurante y la cafetería del Centro de Congresos y Exposiciones y del Auditorio “Ángel Bustelo” quedó en manos de la empresa La Criolla SAS, propiedad de Eduardo Hugo Funes.

La firma originalmente tenía domicilio comercial en Vistalba (Luján de Cuyo) pero el año pasado lo cambió a la calle Montevideo de Capital. Se dedica a muchos rubros: venta de entradas, espectáculos, catering y además a la venta de implementos de uso médico.

En junio de 2021 esta empresa fue sancionada por el Gobierno Provincial por el incumplimiento de una contratación gestionada por el Ministerio de Salud.

La sanción fue publicada el 1 de junio del 2021, por el incumplimiento contractual en la provisión de 500 bolsas para cadáveres a mediados de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Concretamente, se determinó que la entrega se realizó de manera “ostensiblemente tardía”.

A partir de esa situación, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, a cargo en ese entonces de Roberto Reta, aplicó la sanción de apercibimiento para La Criolla SAS en el Registro Único de Proveedores.

Por otra parte, esta firma también apareció mencionada en un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se sancionó a ex funcionarios de Rivadavia de la gestión del radical Miguel Ronco por irregularidades en las contrataciones del festival “Rivadavia Canta al País”.

Una de las observaciones que realizó el órgano de control fue la contratación de servicios y/o pagos realizados a la empresa La Criolla SAS por conceptos que no figuran en el convenio celebrado por las partes intervinientes, por ejemplo la impresión de entradas por $148.000 y la venta de entradas que fue por $155.000. Además se encontraron 19.432 localidades retiradas sin costo por la empresa, sin justificación.

A su vez, se señaló que no existió proceso licitatorio para la venta de tickets a cargo de esta empresa y el Tribunal consideró que "se omitió la licitación pública y se contrató directamente a la empresa Las Criollas SAS para la prestación del servicio de venta y/o cobranza de entradas". En tanto, también se detectó la falta de la factura por el pago de los servicios prestados por la empresa por $1.556.757.