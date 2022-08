Denuncian irregularidades en un histórico festival de Mendoza

Las rendiciones de dos de las últimas ediciones del multitudinario festival Rivadavia Canta al País están bajo la lupa de la oposición en el Concejo Deliberante del departamento que dirige el radical Miguel Ronco. Además, este año, el Tribunal de Cuentas emitió un fallo por la edición 2020, donde admite irregularidades en la venta de entradas y sostiene que no hubo proceso licitatorio en favor de una empresa. La misma no presentó una factura por 1,5 millones de pesos, pese a recibir esos fondos por parte del municipio. Hubo multas de menos de 20 mil pesos a funcionarios municipales.

Los dos últimos festivales fueron el de este año y el del 2022, porque en 2021 hubo solo un pequeño evento por la pandemia del covid..Y ahora el capítulo de este año de Rivadavia Canta al País se está analizando en comisiones.

El concejal del PJ (Partido Justicialista) Francisco Novello, le dijo a MDZ : “Estamos evaluando la transparencia del festival que se hizo este año, porque el Gobierno municipal decidió tercerizar todo a una sola empresa. Por lo tanto, hay una sola factura. No podemos saber qué paso con la contratación de las sillas, ni con nada. No hay detalles porque una única empresa subcontrató a otras, por lo tanto el municipio no tiene información de nada”, denunció.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Martín Liberal, sostuvo que "así lo hacen muchos municipios. No hay nada extraño. La mayoría de los municipios contratan producciones en general".

Por lo tanto, los tres concejales que tiene el peronismo no aprobarán la rendición del festival de este año y es posible que se sumen otros bloques a esa postura. Como antecedente, está la rendición de cuentas de Rivadavia Canta al País de hace dos años, que tiene un fallo administrativo del Tribunal de Cuentas emitido este año.

El 23 de marzo pasado este organismo indicó que "existieron irregularidades y/o deficiencias en la rendición del festival Rivadavia Canta al País en su edición 2020". Por un lado, cita el artículo 8 de la ordenanza municipal número 4403/08 que establece que el Ejecutivo municipal tiene 30 días desde que finalizó el festival para enviar al Concejo Deliberante la rendición de cuentas. Lo hizo 10 meses después: el encuentro fue el 10 de febrero y el envío de la rendición el 16 de diciembre de 2020.

Las justificaciones que dieron los funcionarios intervinientes, de acuerdo a lo que figura en la resolución a la que tuvo acceso MDZ, fueron las limitaciones para moverse por la pandemia y la magnitud operativa de artistas como Tini Stoessel y Sebastián Yatra, que excedió los tiempos planteados en la ordenanza.

Por otro lado, se cuestiona también la contratación de servicios y/o pagos realizados a la empresa La Criolla SAS por conceptos que no figuran en el convenio celebrado por las partes intervinientes, por ejemplo la impresión de entradas por 148.000 pesos y la venta de entradas que fue por 155.000 pesos. Además se encontraron 19.432 localidades retiradas sin costo por la empresa y no hay justificación de por qué esto ocurrió.

Por la venta de tickets a cargo de esta empresa se observa falta de proceso licitatorio. El Tribunal dice que "se omitió la licitación pública y se contrató directamente a la empresa Las Criollas SAS para la prestación del servicio de venta y/o cobranza de entradas"

La mayor irregularidad detectada, quizás, fue la falta la factura por el pago de los servicios prestados por la empresa por 1.556.757 pesos. Es decir que el Gobierno municipal le dio esos fondos y no está el comprobante correspondiente.

El Tribunal resolvió multar al exsecretario de Gobierno Hernán Amat (actualmente presidente del Concejo Deliberante) y al secretario de Hacienda Liberal por 12 mil pesos cada uno . En tanto que el contador Gastón Ariel Figueroa fue multado por 20 mil pesos.

"Todos los años se hace el festival, tiene rendiciones y observaciones o no. La rendición de cuentas del festival de 2020 ya lo hemos explicado y tomamos los recaudos", explicó Liberal.

La empresa La Criolla SAS, con domicilio comercial en Vistalba (Luján de Cuyo),se dedica a muchos rubros: venta de entradas, espectáculos, catering y además a la venta de implementos de uso médico. De hecho, según figura en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza, el ministerio de Salud provincial sancionó a la empresa por incumplimiento.

La sanción fue publicada el 1 de junio del 2021, por no haber entregado en el año 2020 (plena pandemia) 500 bolsas para cadáveres. Aplicó la sanción de “apercibimiento” en el Registro único de Proveedores” del Estado.