Un viaje en el que se podrían resolver los misterios de la transición

Cornejo y Suarez viajarán juntos a Francia, China y Dubai, una semana después de las elecciones. El gabinete del futuro gobernador todavía no se conoce, aunque se cree que seguirán en su mandato casi todas las segundas y terceras líneas. También estarían el ex ministro Enrique Vaquié y el actual jefe de la cartera de Gobierno, Lisandro Nieri. Habrá charlas sobre el tema en el exterior, pero Cornejo ha prometido que no meterá presión.