No tiene un eslogan para su gestión, al estilo de "la revolución de lo sencillo" de Alfredo Cornejo, y quiere que se lo recuerde por la creación de empleo en la provincia.

Pero a una semana de haber ganado la gobernación, para Rodolfo Suarez no es el momento de hacer grandes anuncios. Apenas hay indicios de lo que se viene: un gobernador de estilo dialoguista y clásico, que volverá a las reuniones de gabinete semanales y no tendrá "superministerios".

Todavía en su sillón de intendente capitalino, el gobernador electo dice que se tiene fe para generar riqueza, independientemente del contexto político nacional. Sin embargo, por el momento, desinfla la reforma de la ley 7722 para impulsar la minería.

Cree que le va a tocar gobernar con un peronismo dividido enfrente y quiere que quede claro que no irá rápidamente en búsqueda de su reelección, a pesar de que impulsará una reforma constitucional para "bajar el costo político".

Existe en su futuro una certeza: en educación, generará un sistema provincial de medición de la calidad educativa. Pero también tiene dudas respecto de las medidas económicas que podrá tomar apenas asuma el poder. En particular, respecto de los sueldos de los empleados estatales.

-¿El país se arruinó en los últimos cuatro años, como dice el PJ?

-Eso no es cierto y no creo que nadie lo pueda llegar a creer. Obviamente que el Gobierno Nacional no dijo lo que debía decir cuando asumió, como hicimos nosotros en Mendoza, sobre lo que recibíamos. Pero hay que entender que esto viene mal desde hace muchísimos años y que esta es una economía enferma, que en los últimos cincuenta años hemos estado más en recesión que en crecimiento. No es de ahora.

-Pero Alberto Fernández ha dicho que ellos cancelaron una deuda con el FMI que venía de los años 50 y que este gobierno se endeudó seis veces más en solo un año y medio.

-Pero se emitía y se emitía, la maquinita funcionaba permanentemente. En la economía no hay definiciones absolutas en esos términos. La economía argentina es muy compleja.

-Ustedes tienen un concepto que dice que hay endeudamiento bueno y endeudamiento malo ¿Lo mantienen?

-Exacto. Para que se entienda muy fácil, es como una familia. Si nos endeudamos para irnos de vacaciones y hacer una fiesta espectacular es una cosa. Y si nos endeudamos para hacer una habitación, porque nació un miembro más de la familia, es bueno. Además, no es lo mismo deber 10 pesos para pagar la semana que viene que deber 20 para pagar en 10 años. Las deudas son relativas, ni buenas ni malas.

-El propio gobierno provincial actual dice que a partir de 2022 hay que ver qué se hará con la deuda de la Provincia, porque habrá que pagar el capital del bono que se emitió en 2016.

-Están apalancados los pagos con las regalías, pero nosotros también aspiramos a crecer. Por eso, si generamos inversiones y riqueza, no hay problema. Pero tenemos que crecer.

-¿Piensa en una renegociación de esa deuda?

-Siempre la deuda hay que renegociarla y buscar mejor deuda. Eso es lo que no permitió la oposición con el roll over.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-¿Para su primer presupuesto, va a haber endeudamiento?

-Es difícil adelantar temas del presupuesto cuando no sabemos quién va a gobernar la Nación. Muchas cosas dependen del presupuesto de la Nación. Somos muy prudentes y esperamos a ver quién gana el 27 de octubre.

-¿Va a seguir la cláusula gatillo para los sueldos de los empleados estatales?

-Si empieza a descender la inflación, se puede sostener. Ahora, si la inflación sigue subiendo, va a ser insostenible en el tiempo. No va a haber manera y va a ser perjudicial para los empleados públicos. Así que vamos a estar atentos a la evolución de la inflación. Aspiramos a que, gobierne quién gobierne, empiece a bajar la inflación.

-Pero estos acuerdos paritarios son de inicio de año...

-Está bien, pero una cláusula gatillo es incompatible con una híper, por dar un ejemplo extremo. Absolutamente incompatible.

-No descarta entonces un escenario de hiperinflación.

-No no, estoy dando un ejemplo extremo. Pero si no baja rápidamente la inflación, vamos a estar muy mal los argentinos.

-Entonces se van a demorar los acuerdos paritarios con los empleados estatales.

-Hay un dato fundamental para todas estas cosas, que son las próximas elecciones. A partir de ahí, estas cosas se aceleran exponencialmente.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-¿Mantiene la decisión de reformar la ley 7722 para favorecer a la minería?

-Hierro Indio es el claro ejemplo de las cosas en las que podemos ir avanzando. Eso se está haciendo en el marco de la ley 7722. Lo que pido es sensatez y rapidez a los legisladores para que estos proyectos salgan rápido. Se ha hecho todo como se tiene que hacer. Este es un debate que hay que dar en la Legislatura. Hay dos proyectos (de reforma de la ley 7722) que quedaron stand by hasta las elecciones. Veremos qué evolución hay. Ha sido bueno el debate de la Legislatura.

-Quedó inconcluso ese debate...

-Ese debate tiene que seguir. Vamos dando pasos.

-Este Gobierno ha sido muy concluyente sobre las trabas de la ley 7722.

-Tiene que haber consensos políticos. Licencia política, empresarial, periodística, para que después ocurra lo otro también. Nadie quiere que esto lo defina un presidente de cámara por un voto. Tiene que haber consenso.

-¿En qué estado se encuentra el proyecto del nuevo banco provincial?

-Estamos en una etapa de concluir la contratación de una consultoría. Es el primer paso que hay que dar. Estará en el marco de lo que se ha dicho: un banco con gerenciamiento privado y que no le pueda prestar al Estado. Ya se está trabajando.

-Que esté trabajando en eso el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, ¿es una señal de continuidad para él y otros funcionarios de Cornejo?

-El primero de diciembre voy a decir quiénes son los miembros del gabinete. No voy a decir nada hasta ese momento.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-El intendente electo Ulpiano Suarez dice que el equipo de la Capital anda bien...

-(Interviene)La pucha.

-Pero agrega que equipo que anda bien no se toca ¿Cómo se hace entonces con el otro equipo que hay que armar, el suyo de Gobierno?

-Veremos.

-Habló en la campaña de crear un ente autárquico de la calidad educativa, ¿cómo sería?

-Se trata de tener nuestra propia evaluación. Si algo hay que medir es la calidad educativa. Se está haciendo con las pruebas Aprender, que son nacionales ¿Pero por qué no tener una agencia de evaluación en la provincia, de manera tal de tener nuestros datos? Para trabajar a partir de allí, con las escuelas faro. Esto se hace a lo largo del tiempo. Creo que es una buena medida. Hay que ir adaptando a los alumnos. La educación es una herramienta fundamental para el trabajo, pero no sabemos para qué trabajos. Ese es el concepto que se está trabajando en el mundo: el pensamiento crítico, la cocreación, la cooperación, la adaptabilidad, la resiliencia y los conceptos genéricos.

-Usted ha hablado de gobernar a través del diálogo, ¿se puede ejercer el liderazgo a partir del diálogo?

-Por supuesto.

-Pregunto porque es diferente el liderazgo que ejerce Cornejo...

-No se si es tan así. Hubo muchísimo diálogo en el gobierno de Cornejo. Muchas leyes han salido a partir del diálogo, a lo mejor no todas. Nosotros vamos a tener mayoría en las dos cámaras, quorum propio, por lo tanto tiene que haber más diálogo que nunca. Hay un concepto que dice que las decisiones no solamente tienen que ser legales, sino que tienen que ser legítimas. Este es un concepto de la administración pública moderna que hemos cultivado en la ciudad de Mendoza. Hemos trabajado con dos tercios, no obstante, hemos tenido diálogo.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-Pero por dar un caso, la reforma de ampliación de la Corte se votó rápido en el Senado y hubiera pasado lo mismo en Diputados si no hubiera surgido un problema con el quorum. No parece ser ese su estilo.

-Por supuesto.

-Entonces se puede ejercer el peso de la mayoría o dialogar...

-Eso depende de cada circunstancia. No hay conceptos generales. Cada mañana que uno se sienta acá, se presentan cien temas de diálogo. La gestión pública es muy variable.

-¿En seguridad, hacen falta retoques o medidas de fondo?

-En seguridad han habido cambios fundamentales que han tenido que ver con la inversión. Infraestructura edilicia en muchas comisarías, cámaras, laboratorio de ADN y reconocimiento facial y de patentes. Hay que seguir avanzando con el big data, los escáneres y modernizando. Cualquier gobernador tiene que estar encima de la gestión en seguridad, porque es el tema que más preocupa a la gente. Yo voy a tratar de seguir con la impronta de Cornejo y de seguir mejorando esos índices que, a veces, poco tienen que ver con lo que la gente sienta. Pero los índices están: han disminuido el delito y los homicidios. Vamos a seguir con esa política y seguiremos invirtiendo. Vamos a dar un paso más invirtiendo en tecnología. Manejar la información de lo que pasa en la sociedad es la mejor manera de prevenir el delito. Lo hacen la policía de Nueva York, San Francisco y Madrid. Nosotros tenemos que incorporar esas herramientas, que son caras. Pero el gran tema de la seguridad es generar empleo. Hay que incorporar más gente al sistema formal productivo de la provincia.

-Usted tiene en carpeta, precisamente, una ley de empleo...

-Tenemos una ley de empleo joven. Vamos a estar trabajando en ese sentido. Las leyes no generan empleo por sí solas. Estamos tratando de ver qué leyes necesitamos en base a qué política pública. Hay un equipo importante trabajando en ese sentido.

-Usted es proclive a las reuniones de gabinete, lo que sería un cambio de estilo.

-Sí, porque las políticas son transversales y para ser transversales hay que juntarse. No hay compartimientos estancos. La transversalidad optimiza mucho más el tiempo. Hay que trabajar en proyectos para que nada sea exclusivo de un área.

-Pero no es amigo de los "superministerios".

-No no. Creo que hay que formar dentro de cada área, más equipos también, sin ampliar la planta de funcionarios.

-¿Tiene un diseño de los ministerios de su gestión?

-Estamos pensándolo.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-Una de sus promesas más fuertes de campaña fue la reforma constitucional.

-Eso tiene que ver con bajar el costo de la política. La política tiene que ir generando empatía, un vínculo de confianza entre la sociedad y los políticos que no se está dando.

-¿No importa que se sostenga que el gasto político en Mendoza es bajo, como se dice en la Legislatura?

-Por eso hablo de empatía. Aparte nuestros abuelos decían: "Cuidemos los centavos, que los pesos se cuidan solos". Es un gesto. Además, muchas de las cosas que decimos tienen absoluta lógica. Una cámara de diputados y una cámara de senadores que tienen la misma representación demográfica y geográfica, no tienen sentido. Un legislador de Godoy Cruz se elige con uno de San Carlos, como uno de Capital con uno Lavalle. Entonces, decimos que haya un representante por departamento, y aquel departamento que tenga 80.000 o 120.000 habitantes, que tenga tres. Entonces, de repente hay una representación demográfica acorde a cada departamento y una geográfica igual para toda la provincia. Y se reducen a la mitad los legisladores y asesores.

-¿Con una sola cámara entonces?

-Sí, con una sola cámara. Yo estoy planteando temas de debate ¿Por qué elegir cada dos años legisladores en lugar de hacerlo cada cuatro, para que no haya tanta distracción en elecciones y los que gobiernan se dediquen a gobernar? Es muy difícil plantear esto desde la política, porque la propia política lo rechaza.

-En el tema de la unicameralidad legislativa, su propio partido tiene diferencias.

-No es fácil plantear estos temas cuando uno les plantea a los pares que no tienen que estar todos los que son, a lo mejor. Pero estoy convencido de que es bueno. Si no me apoyan, no se hará. Esto hay que hacerlo por la vía de la reforma integral de la Constitución, porque no hay manera de hacerlo por enmienda.

-¿Y sigue estando a favor de la reelección del gobernador?

-Yo siempre he estado a favor de una reelección del gobernador, pero no me hagan hablar de eso porque a la gente se le pone la piel de gallina. Yo tengo que ser coherente con lo que he dicho siempre: una sola reelección para todos, no solo el gobernador, y que haya permanente renovación.

Rodolfo Suarez gobernador electo

-Ha dicho que se excluiría de la reelección sólo si es condición sine qua non.

-Hay gobernadores que se han excluido y no ha salido la reelección, como fue el caso de Roberto Iglesias. Hay que dar los debates sensatos. Ahora, la reelección del gobernador no es un tema que tenga en la agenda. Que quede bien en claro. A mí ni se me pasa por la cabeza.

-¿Y qué está en su agenda?

-Los problemas que tiene la gente, el empleo, los kilombos que hay en todos lados. Ni loco estoy pensando en la reelección. Sería una falta de respeto a la gente. Más claro, echale agua.

-¿Cómo se ve gobernando con Alberto Fernández de presidente?

-Yo no se quién va a ser presidente, pero él dijo que va a gobernar junto a los gobernadores y no nos excluyó.

-¿Y cómo será su articulación con Cornejo en el Congreso?

-Yo creo que es fundamental que llegue ganando Mendoza, porque es el mejor representante que pueden tener los mendocinos y yo. En el caso de que gane Macri, puede ser uno de los artífices del nuevo gobierno, con un rol protagónico importantísimo. Y si no gana Macri, el jefe de la oposición o uno de los que integren la cabeza visible de la oposición.

-¿Lo ve a Cornejo con ganas de ir por un proyecto presidencial en 2023?

-Hay que ver qué escenario político queda después del 27 de octubre.

-Pero usted ha dicho que es el momento de exportar el modelo de Mendoza a la Nación.

-Por supuesto. Este modelo es bueno. No hay que gastar un peso más del que se tiene. Esto debería ser regla y sobre eso debería haber un pacto en la Argentina.

-Y está claro que para ustedes no es lo mismo ganar o perder en Mendoza, al margen de cómo le vaya a Macri.

-Nosotros hicimos una buena elección (NdR: habla de la PASO presidencial del 11 de agosto). Hay que compararla con el resto del país. Perdimos por 3 puntos, que son 7.000 votos. Quien gane por un voto mete al tercer legislador por Mendoza. El nuestro es De Marchi y nadie sabe quién es el tercer legislador del PJ (NdR: se trata de Juana Carmona).

-¿Con quién del PJ se va a dar el diálogo, con Anabel Fernández Sagasti?

-Va a ser con todos pero está claro que con el peronismo no va a haber un solo diálogo. Dialogaremos con La Cámpora y con alguien más.