Un funcionario de Irrigación dio positivo de alcoholemia: Marinelli aceptó su renuncia

El consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI), Gustavo Villegas , dio positivo de alcoholemia en un control policial y este sábado presentó la renuncia a su cargo, que fue aceptada por el superintendente Sergio Marinelli.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el dirigente de General Alvear habló sobre su decisión. "Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir. En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta", expresó.

Asimismo, aseguró que "como funcionario público" tiene la obligación de "dar el ejemplo y cumplir la ley, del mismo modo que se le exige a cada mendocino", mencionó.

"Destaco el trabajo realizado por los efectivos policiales que intervinieron en el control. Actuaron con total profesionalismo y estricto apego a los procedimientos establecidos, demostrando que la ley se aplica de manera igualitaria, sin privilegios ni excepciones", agregó Villegas.

Por último, señaló que "por coherencia con estos valores y con el profundo respeto que tengo por las instituciones", puso a disposición su renuncia.

Por la misma plataforma, Marinelli confirmó que aceptó su renuncia. "Perdemos un Consejero que trabajó mucho para lograr transformaciones que necesita Mendoza en materia hidrica. Un permanente defensor de los derechos de los mendocinos en el Río Atuel", consideró el funcionario.

"Pero ante un error, una actitud correcta, sin dudar", agregó.

Gustavo Villegas trunca su carrera política

La noticia no es menor y, a diferencia de otros casos recientes como el del concejal Martín Antolín en San Rafael o su par de Guaymallén, Miqueas Burgoa, la proyección política de Villegas era mayor.

El dirigente, que fue legislador, buscó en 2022 convertirse en superintendente de Irrigación, pero la reelección de Marinelli frenó sus intenciones. A cambio, logró quedar como consejero de ese organismo.

También se lo ha mencionado en varias ocasiones como postulante a jefe comunal por su departamento. Ahora, seguramente deberá esperar para retomar su carrera en la política local.