Un cordobés en la campaña de Provincias Unidas

El exgobernador cordobés , Juan Schiaretti , se mostró este miércoles 3 de septiembre junto a la candidata a diputada nacional por Provincias Unidas de Mendoza, Flavia Manoni . De esta manera, el frente encamina la campaña mendocina con los apoyos de la liga de gobernadores.

Provincias Unidas, lleva en Mendoza como principal candidato a Jorge Difonso, quien encabeza la lista de diputados nacionales. La postulante en segundo término es la actual senadora Flavia Manoni quien tiene un vínculo muy estrecho con el cordobés Schiaretti.

Este miércoles viajó a Cordoba y se reunió con él. Ella es su representante en Mendoza, y también facilitó, entre otros motivos, que Provincias Unidas fuera el sello con el que se presente a las elecciones el grupo que integra junto a Difonso, el Socialismo, peronistas que no están la estructura del PJ y también el PRO.

El candidato del radicalismo Juan Pablo Valdés -hermano del actual mandatario Gustavo Valdés, se impuso este domingo en las elecciones para gobernador de Corrientes.El triunfo fue bajo la coalición Provincias Unidas y recibió el respaldo de los gobernadores de otras provincias que la conforman.

En Mendoza, a ese frente lo lidera Difonso,y aguardan la llegada de referentes nacionales. Hay algunos nombres que suenan que vendrían para respaldarlos como el mismo Schiaretti, o el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Mientras tanto, esta vez fue al revés, la senadora Manoni participó de un encuentro en Córdoba con el exgobernador.

Schiaretti se mostró en público este miércoles en el 48° aniversario de la Fundación Mediterránea. "Lo nuevo en la política argentina es Provincias Unidas, una fuerza federal y plural que nace del interior para dejar atrás la grieta y constuir un país con trabajo y sentido común", sostuvo el exmandatario tras participar de la conferencia de esa institución.