Ulpiano Suarez limita y centraliza el control de gastos y ampliación del personal

El intendente del municipio capitalino firmó un decreto que será publicado la semana que viene en el Boletín Oficial. Cómo impactará en los municipales.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, resolvió -en línea con el Gobierno provincial- establecer un control de gastos mayor en la comuna para todo el 2026, donde centralizará las decisiones respecto a incremento de personal municipal, así como también el otorgamiento de adicionales.

Prohibición de incremento de personal en Ciudad de Mendoza Mediante el decreto municipal 1464, que saldrá publicado la semana que viene en el Boletín Oficial, el intendente capitalino estableció que se "prohíbe" durante todo el 2026 "todo incremento en la partida de personal municipal".

No obstante, la prohibición tiene una lógica excepción a la regla, que son las "incorporaciones imprescindibles" que se puedan necesitar en diversas áreas del municipio para la prestación de servicios esenciales. El dato es que estas excepciones de las áreas serán resueltas "por el Departamento Ejecutivo" tanto en lo que respecta a designaciones o contrataciones, así como también por ajuste de situación de revista.

El intendente Suarez también tendrá la "lapicera" para autorizar adicionales salariales, tal como marca el artículo 2, en conjunto con la intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda.

El artículo 3 suspende el el otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Critica "salvo para las áreas que el Departamento Ejecutivo determine para la prestación de los servicios esenciales".