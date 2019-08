Uceda: "El Gobernador está un poco nervioso"

La precandidata a diputada nacional en primer término por el Frente de Todos, Marisa Uceda, acudió a votar y trató de “esquivar” polémicas, aunque sí ironizó sobre el gobernador Alfredo Cornejo, quien había cuestionado duramente a ella y a los candidatos de ese partido . “El Gobernador está un poco nervioso, no lo conozco en realidad. Pero no voy a hablar de Cornejo, hoy no”, dijo la candidata.

#PASO2019 Marisa Uceda, precandidata a diputada nacional de la lista de Alberto Fernández, habla después de emitir su voto en la escuela Nº 259 Carlos N. Vergara. Para la abogada será Cristina Kirchner quien deberá explicar por qué ella decidió no ir a votar. Escuchá @mdzol pic.twitter.com/ANFTKAU5Un — Ignacio (@nachodevilla) August 11, 2019

Uceda no ha ejercido cargos públicos hasta ahora y debuta en la lista de diputados nacionales junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “Yo estoy votando la fórmula presidencial. Me vengo preparando un poco en las inferiores desde lo técnico. Estamos muy tranquilos, es un gran salto para mí, pero me estoy preparando. Es un desafío enorme”, aseguró.