La visita del presidente Mauricio Macri tuvo un fuerte contenido político hacia adentro y hacia afuera del oficialismo. Y se pueden agrupar en tres momentos.

El agradecimiento de Suarez

El agradecimiento de Suarez. Tras haber ganado las elecciones en Mendoza, Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo se sacaron un peso de encima. Por eso el anfitrión, Suarez, le agradeció a Mauricio Macri como en los viejos tiempos. “Recibamos a Macri con un fuerte sí se puede. Mendoza ya pudo. Mendoza es el ejemplo de lo que tiene que pasar en Argentina. Con nuestro valor de respeto. Eso es lo que la gente va a definir. Gracias Mauricio por todo lo que has hecho. Este parque lo hicimos con fondos de la Nación”, recordó Suerez. Justamente el gobernador electo supo ser uno de los intendentes más cercanos al Gobierno nacional.

El abrazo con Cornejo

Macri y Cornejo tuvieron un distanciamiento que no disimularon nunca. En privado y en público el Gobernador de Mendoza manifestó sus disidencias, sin romper su alianza. Y en la campaña local evitó hacer referencia a la estrategia nacional. Luego del domingo el enfoque cambió y hoy sí hubo un fuerte apoyo al Presidente. “Les pido a los mendocinos un categórico voto a favor de Mauricio Macri”, dijo Cornejo. Pero fue mucho más allá y se puso al hombre parte del trabajo sucio de la campaña. “Ustedes los que han venido representan a esa argentina que quiere trabajar en paz. Representan a muchos más que no quieren corrupción en Argentina. Que no quieren ladrones en el poder. No quieren que los delincuentes anden sueltos en la calle”.

El optimismo del presidente

La confianza de Macri. El Presidente mostró otra cara respecto a lo que ocurrió tras las PASO. Mantuvo el mismo tono del resto de la caravana, redundando en la idea de “cuidar la democracia”. Centrado en la estrategia política, pidió no solo el voto,sino aumentar la participación. “Tiene que ser la elección de mayor participación de la historia”, dijo.

Encontramos a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, mezclado con la gente al grito de #SiSePuedeMendoza ¿Qué tuvo de distinto esta marcha? @mdzol se lo preguntó pic.twitter.com/KZZc0CjHDb — Ignacio (@nachodevilla) October 5, 2019

También tuvo lugar la autocrítica. “Todos sabemos que han sido tiempos difíciles. Especialmente este último año y medio. Ustedes, la clase media, han hecho el mayor esfuerzo. Quiero que sepan que comprendí. Ahora viene el alivio a fin de mes. Eso viene. Los que estamos acá entendimos que tenemos que resolver los problemas que arrastramos hace más de 70 años”, repitió.

Antes del acto, Macri, Cornejo y Suarez recorrieron dos obras; los edificios del Procrear de Ciudad y la Ciudad Judicial.