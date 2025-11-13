"Tremenda noticia": Javier Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos
El Presidente disertó en el 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad, en la provincia de Corrientes.
Luego de confirmarse por parte de la Casa Blanca el acuerdo comercial entre Argentina y la adminsitración de Donald Trump, Javier Milei brindó un discurso en la provincia de Corrientes donde celebró el anuncio.
"Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente", manifestó frente al auditorio del Club de la Libertad.