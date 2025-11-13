"Tremenda noticia": Javier Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos

Live Blog Post

Milei ratificó el envío de las reformas al Congreso

En su disertación, el jefe de estado volvió a confirmar que el Gobierno enviará un nuevo paquete tributario al Congreso con el objetivo de “seguir reduciendo la carga impositiva sobre los argentinos”, una de las iniciativas que busca incluir en las sesiones extraordinarias.

También insistió en la necesidad de avanzar con una reforma laboral que, según explicó, apunta a “modernizar las normas vigentes” y no solo a limitar la llamada industria del juicio. “Es fundamental que los salarios acompañen la productividad. Eso permitirá generar empleo y mejorar las remuneraciones”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que el paquete legislativo incorporará modificaciones al Código Penal, en línea con la consigna oficial de que “el que las hace, las paga”.