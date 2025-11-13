"Nunca estuvimos tan juntos", el festejo del embajador de Estados Unidos tras el acuerdo comercial con Argentina
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró en redes sociales el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países.
Tras el anuncio del "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos", el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró la noticia en redes sociales.
En la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el diplomático aseguró que "el gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina".
A su vez, Lamelas señaló: "Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro". "Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos", concluyó.
Los ejes del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
El entendimiento contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave mediante la reducción y eliminación de aranceles:
-
Beneficios para Argentina: Se prevé que Argentina obtenga beneficios para sus principales exportaciones a EE. UU., especialmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.
Compromisos de Argentina: Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses, incluyendo medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.
Compromisos de EE. UU.: Estados Unidos, en línea con el programa de reformas argentino, eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico.
Consideración de Seguridad Nacional: La reducción arancelaria por parte de EE. UU. también tuvo en cuenta aspectos de la seguridad nacional, conforme a la Trade Expansion Act.