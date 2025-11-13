"Nunca estuvimos tan juntos", el festejo del embajador de Estados Unidos tras el acuerdo comercial con Argentina

Beneficios para Argentina: Se prevé que Argentina obtenga beneficios para sus principales exportaciones a EE. UU., especialmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Compromisos de Argentina: Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses, incluyendo medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

Compromisos de EE. UU.: Estados Unidos, en línea con el programa de reformas argentino, eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico.