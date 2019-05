Tras Schiaretti y Pichetto, Macri recibe a Urtubey

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien se reunirá hoy con el presidente Mauricio Macri, ratificó su pertenencia al espacio no kirchnerista Alternativa Federal, moderó sus comentarios respecto del economista Roberto Lavagna, con lo que dejó abierta la puerta para un acuerdo con el ex ministro de Economía peronista.

Luego de haber participado del foro Argentina Exporta realizado en el Centro de Convenciones, el gobernador dialogó con Télam y se expresó sobre la reunión que mantendrá con Macri, quien lo convocó a discutir sobre los 10 puntos de Consenso para políticas de Estado .

"Nos vamos a reunir con el Presidente. En lo personal y como sector político, hemos expresado nuestra vocación de dialogar, y siempre estuvimos dispuestos al diálogo, más allá de si hubiese sido bueno dialogar antes, durante o después; eso ya es una anécdota", consideró.

Y, "en ese contexto me parece positivo que vayamos determinando prioridades" de políticas, consideró Urtubey aunque descartó la posibilidad de un mayor acercamiento con la alianza oficialista Cambiemos, al reafirmar su pertenencia a Alternativa Federal.

"Nosotros somos un espacio político de oposición al Gobierno; planteamos una alternativa que competimos contra Cambiemos y contra Unidad Ciudadana", sentenció.

"Pero aparte de la política tenemos una responsabilidad institucional: hay que ayudar a que la Argentina le vaya lo mejor posible, o lo menos peor posible, porque la cosa está bastante mal", opinó.

Respecto de si se descarta o no la posibilidad de un acuerdo con Roberto Lavagna, reiteró: "Estamos totalmente abiertos a la participación de aquellos que estén afuera de cada uno de los sectores del kirchnerismo y del macrismo, que hoy a mi juicio están dañando la Argentina".

Ayer, se había mostrado más duro con el ex ministro, al rechazar la postura de Lavagna de ir a las PASO ya que "cree que debería haber uno solo candidato y que debería ser él".

Un día después opinó sobre la ausencia de Lavagna en la foto de ratificación del espacio de la que participó junto al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto.

En ese sentido, expresó que "nos reunimos ayer desde Alternativa Federal y Lavagna pertenece a otro espacio y está evaluando, y veremos qué hace cuando tome la decisión", en alusión a que el capítulo de ingreso al espacio del ex ministro de Economía no estás concluido.

Por último, negó algún acercamiento reciente con Alberto Fernández, quien encabezará la fórmula presidencial que tendrá a la ex Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta al señalar: "Hace muchos años que no hablo con Alberto Fernández. Lo respeto como persona y no comparto su orientación política y su espacio".