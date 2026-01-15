Tras reunirse con Cornejo, Santilli visitó a otro gobernador aliado y mañana recibe a un kirchnerista

Con el objetivo de garantizarse votos claves para el pronto tratamiento en el Congreso por el proyecto de reforma laboral y luego de su paso por Mendoza , el ministro del Interior, Diego Santilli , mantuvo una reunión este jueves por la tarde en la provincia de San Juan con el gobernador Marcelo Orrego .

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, señaló el funcionario, quien subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

En tanto, Orrego se mostró predispuesto a “encontrar los consensos necesarios para debatir el proyecto de reforma laboral” e hizo énfasis en “la importancia de que esa ley apunte a que en la Argentina se genere más empleo privado y crecimiento para todas las provincias”.

A su vez, indicó: “Estuvimos hablando no solo de infraestructura, sino también de lo importante que significa San Juan para la economía del país por nuestra matriz productiva”. A diferencia del comienzo de la gestión libertaria, incluso los gobernadores aliados a la Casa Rosada piden anuncios para sus terruños a cambio del respaldo legislativo.

Uno de los temas más importantes del encuentro fue la Ruta 40. “Hablamos de la Ruta 40 Sur, que está licitada y necesita más ritmo. Vengo de Mendoza y pude ver los problemas que tiene”, señaló Santilli, quien recalcó que busca nuevos mecanismos de financiamiento.

Horas antes, en Mendoza el miembro del Gabinete dio precisiones respecto a cuándo se retomarán las obras que están suspendidas en la ruta 40 al norte, donde se realizará una doble vía entre el Aeropuerto internacional y el ingreso al departamento de Lavalle.

Santilli en Mendoza Santilli en Mendoza Alf Ponce Mercado / MDZ

En diálogo con la prensa en Luján de Cuyo, sostuvo que "en los próximos días" se retomarán las obras que están actualmente en un 55% de avance y que fueron suspendidas en el comienzo de la gestión libertaria.

Además, señaló que en febrero se llamará a licitación para la reforma estructural de la ruta 7 en el tramo de Mendoza, tanto en el que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira; como así también desde Agrelo hasta el cruce a Chile en Alta Montaña, que sin dudas es el tramo más destruido y complejo.

Uno de los proyectos que el mandatario cuyano y otros pares buscan que prospere en sesiones extraordinarias es la ley de Glaciares. La "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar” establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La finalidad es destrabar inversiones, en especial en grandes proyectos de cobre.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, dijo Milei a finales del año.

Santilli se reunirá mañana con un gobernador K

Ziliotto junto a Manuel Adorni y Diego Santilli Ziliotto junto a Manuel Adorni y Diego Santilli

Está previsto que este viernes a las 14 el ministro del Interior reciba en Casa Rosada al gobernador kirchnerista de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El peronista insistirá en su reclamo por la deuda de la Nación que ronda los 400.000 millones vinculados al déficit previsional. Crece la expectativa en torno a cuál podría ser su apoyo parlamentario luego de que aclarara que no acompaña la reforma laboral, tanto por su contenido como en los tiempos que pretende el Gobierno.

En las últimas horas recibió a Alfredo González, secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Al término, dijo que “no puede existir una modificación del marco laboral a espaldas de quienes generan empleo ni de quienes representan a las y los trabajadores”.

También indicó que "una reforma impuesta incrementaría la conflictividad laboral, perjudicaría principalmente a las PyMEs y beneficiaría de manera desproporcionada a las grandes empresas extractivas de recursos naturales".