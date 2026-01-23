Tras la foto de Milei con Trump, Martín Menem se reunió con el embajador de Estados Unidos

A un día del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Davos , hubo otro gesto en la buena relación entre el Gobierno argentino y la Casa Blanca.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se reunió este viernes con el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas , en un encuentro que sirvió para “profundizar la relación bilateral”.

“Me reuní con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para fortalecer la cooperación y profundizar nuestra relación bilateral”, señaló el riojano.

“Como dijo el Presidente Javier Milei , la unión y el diálogo con aliados estratégicos son clave para consolidar oportunidades para una Argentina abierta, libre y conectada con el mundo”, concluyó.

El diplomático, quien asumió en los últimos meses en su cargo en Argentina, se reúne todas las semanas con funcionarios del Gobierno, incluso en las juras de los nuevos ministros. El 12 de enero se reunió con el asesor Santiago Caputo en Casa Rosada, con quien define, entre otros temas, el avance del acuerdo comercial entre los dos países.

Esta semana, Lamelas reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y agradeció el apoyo del presidente Milei al operativo militar que terminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

“Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía y ahora tiene la oportunidad de un futuro con autodeterminación real”, dijo y agregó: “Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump, Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo".

Fue el propio Lamelas quien sostuvo que el vínculo entre Trump y Milei es “más que una relación personal”, y recalcó que comparten los mismos valores de Occidente.