Tras la condena a CFK, el PJ debate liderazgos y un gobernador marcó la cancha y pidió "una mesa horizontal"

En diálogo con MDZ , “los gordos” argumentaron que no asistieron “porque nunca consultaron a la CGT en todas las acciones que están tomando”. “No somos actores de reparto”, agregaron desde la mesa chica.

“No vamos a ir ni en pedo a qué nos griten de todo y que tenemos que parar. Los gremios K confederados nos quisieron apurar y no para ninguno”, sostuvo un dirigente de primer nivel de la conducción sobre la movilización del miércoles.

Los propios kirchneristas admitieron que hubo una fuerte ausencia de los legisladores de Unión por la Patria en el 18J. De los 34 senadores, acudieron a la cita 20 y de los 98 diputados, solo concurrieron 31.

Un día antes de la marcha en apoyo a CFK, los seis gobernadores cercanos a la expresidenta se pronunciaron. son Axel Kicillof (PBA), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). A pesar a su respaldo público, solo dos estuvieron en la concentración y paradójicamente fueron quienes le compitieron este año su liderazgo: Kicillof y Quintela. El resto optó por actividades locales.

Quintela habló de discutir las propuestas y los liderazgos “en una meza horizontal”

En ese marco, el gobernador Quintela habló con MDZ. “Esta situación difícil por la que atraviesa ella ha permitido que el peronismo se pueda unir, nos reencontremos con muchos compañeros que hace mucho tiempo no nos veíamos y coincidimos todos que tenemos que preparar una propuesta, una resistencia, pero con una propuesta”, señaló el mandatario provincial. “Con un programa de gobierno donde contempla a todos los sectores sociales de la República Argentina y fundamentalmente los más vulnerables, que están pasando por una situación muy difícil, puesto de que las políticas que aplica mi ley no tienen nada que ver, ninguno, no beneficia a ningún sector de la sociedad”, agregó.

Acto seguido, el riojano dijo que “el gobierno tiene que saber que con esta política no lleva a ningún lado”. “Al contrario, va a generar una situación conflictiva en la sociedad argentina, que va a ser difícil que la pueda contener. Si ustedes saben que hace un año y medio que está gobernando y nunca tuvo ninguna política dirigida a ningún sector de la sociedad, salvo un sector muy definido, que es el sector financiero, que es el que se beneficia con su política”, completó el concepto.

Sobre la conducción del peronismo, le envió un mensaje tácito a La Cámpora que busca recobrar el protagonismo y elegir a los candidatos, tras la condena a la expresidenta: “Creo que eso va a surgir naturalmente, es difícil inventar un liderazgo. En la medida que podamos tener una mesa horizontal donde nos encontremos gobernadores, legisladores nacionales... Tiene que salir de ahí la colaboración general de los trabajadores, tiene que estar el sector de la cultura, el sector del arte, los deportes, el tema de los científicos, nuestra gente”. “Entre todos juntos tenemos que diseñar un modelo de país para que le presentemos a la sociedad con un programa de gobierno que apunte, digamos, con política definida a todos los sectores de la sociedad, que es lo que corresponde que haga un presidente”, cerró.

Reclamos a la Casa Rosada y una advertencia a Milei

Por otro lado, Quintela se refirió al malestar de todos los gobernadores en torno a la falta de fondos nacionales y por la escasez de obra pública. “En términos financieros no estamos bien, estamos mal, son 23 provincias que no están bien, el presidente debe entender que el gobierno para uso argentino, no gobierna para intereses internacionales”, expresó el gobernador de La Rioja.

En ese contexto, alertó sobre una exigencia colectiva de los gobernadores para que el Estado nacional esté obligado a recomponer los recursos a sus jurisdicciones. “Debe tener políticas para las provincias. Caso contrario, las provincias van a tener serias dificultades, creo que buscan que tengamos dificultades. Ahora estamos resistiendo, pero nos hemos puesto de acuerdo, 23 gobernadores y el jefe de la ciudad, de firmar un proyecto de ley donde obliguemos al presidente a coparticipar los recursos que nos corresponden a todas las jurisdicciones”, anunció.

“Si es que ellos por el diálogo no acompañan, naturalmente lo vamos a hacer por un proyecto de ley firmado por todos nosotros”, advirtió el norteño.