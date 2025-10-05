Tras la baja de Espert, Diego Santilli será el primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Por la reciente renuncia del primer candidato de LLA, tomará su lugar el candidato de la alianza con el PRO, Diego Santilli.

La escena política bonaerense volvió a sacudirse este domingo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA). En su reemplazo, el espacio liderado por el presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli ocupará el primer lugar en la lista de la coalición oficialista, en el marco de un nuevo entendimiento con el PRO.

Según trascendió, el viernes pasado Milei y Espert mantuvieron una reunión privada en la Quinta de Olivos, donde el economista liberal le habría asegurado al mandatario su continuidad en la lista. Sin embargo, en las últimas horas, Espert —actual presidente de la Comisión de Presupuesto— renunció formalmente a su postulación, decisión que fue aceptada por la Junta Electoral del espacio.

Habló nuevo primer candidato de LLA en la provincia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/diegosantilli/status/1974965747429642300&partner=&hide_thread=false No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

En cumplimiento del Decreto 171/19, que regula el reemplazo de candidatos en caso de renuncia o incapacidad, Santilli —tercer candidato en la nómina original— pasará a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El decreto establece en su artículo 7 que el reemplazo debe realizarse “respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional, es decir por el mismo género”.

Ante lo redactado en el Decreto, se agrega que "la Justicia Nacional Electoral dará publicidad a dicha corrección en su sitio web", luego de la confirmación del cambio.