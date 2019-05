Thomas y un "comando sorpresa" sobre educación a los precandidatos

Este miércoles el columnista de temas educativos de MDZ Radio, José Thomas, aprovechó el espacio en el programa "Uno nunca sabe" para realizarles un "comando sorpresa" a los precandidatos a la gobernación de Mendoza. La idea fue tomarlos fuera de libreto, ese que pueden esgrimir cuando son convocados a debates formales. Llamó a cinco y solo dos contestaron... Y así y todo, no se quedó muy conforme con las respuestas que le dieron al aire Omar De Marchi y José Luis Ramón.

Thomas valoró "que todos digan que su prioridad es la educación", aunque se cuestionó que "haya mucho de discurso". "Por lo menos -evaluó- lo pusieron en discusión, lo que desde ya es saludable".

También habló del cumplimiento de la Ley de Jardines de Infantes y la obligatoriedad de las salas de 4 y de prestar servicio en las salas de 3 años. "Un gobierno anterior estaba de acuerdo, Macri prometió hacer 3 mil jardines de infantes y luego lo cambiaron por 10 mil secciones. Han logrado 1.550 y licitado otros 1.300", evaluó.

Al analizar qué opinó cada uno sobre el Ítem Aula, Thomas enumeró:

"Obviamente Rodolfo Suarez lo defiende, sobre todo, por el ahorro".

"De Marchi dice que hay que superarlo. Habría que ver cómo superarlo".

"Bermejo dijo algo muy curioso, y es que este sistema iguala mucho y que hay que flexibilizarlo".

"Ramón y Sagasti dicen que están en contra, que hay que escuchar a todos para ver qué se hace con esto".

Omar de Marchi, uno de los dos que respondió, sostuvo que "el Ítem Aula es una buena medida que tiende a evitar excesos pero de ninguna manera tienden a mejorar la educación. No busca más que tener la presencia del docente en el aula. Lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar en serio y eso tiene que ver no solo con una medida correctiva. Por otro lado debería extenderse a la Legislatura, a la Casa de Gobierno a la Salud. Sino queda como que la educación es el único lugar en donde hay algunos excesos, y no es justo". Agregó qué haría: "Los sueldos son tan bajos que le Ítem termina siendo representativo para el docente y hay algunos con enfermedades complicadas y situaciones difíciles que los hace ir a trabajar en cualquier estado con tal de cobrar eso. Hay casos puntuales en los que hay que ponerles la lupa". Sobre el salario docente, sostuvo que "debe ser parte de una reforma integral de la provincia: el Estado debe tener más ingresos no como producto de más impuestos sino de más actividad. Podríamos hacer algunas cosas más. Plantearlo así no más es como preguntar cómo redistribuir la miseria. Reconozco el enorme trabajo del gobernador en el ordenamiento, pero hay que poner en marcha el desarrollo". De Marchi subrayó que el Ítem Aula, hoy en día, "pone en duda la solvencia moral de los docentes".

José Luis Ramón dijo que "hay que elevar a los docentes". En este sentido, dijo que Cornejo y Correas "han reconocido el fracaso que han tenido con el control de los docentes que faltaban y sobre la base de una planilla Excel crearon el ´çItem Aula, en donde metieron a todos los docentes en la misma bolsa e ir sacando a aquellos que demuestren que no están enfermos de verdad. Si hablamos de levantar el estándar de calidad de los alumnos, a los docentes hay que revalorizarlos. Hay que darles un Ítem Aula para todos los docentes que cumplen la labor como corresponde. Lo que tiene que hacer el Estado es detectarlos. "El Ítem Aula lo que hace es decir que todos los docentes son culpables. Ya le di instrucciones al diputado Mario Vadillo para que presente un proyecto de derogación del Ítem Aula".

Escuchá los diálogos completos, quiénes no atendieron las llamadas y los comentarios sobre cada precandidato: