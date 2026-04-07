Tensión por los cortes: el Gobierno nacional apunta contra Provincia por no aplicar el Protocolo Antipiquetes
Piqueteros y cooperativas bloquean puntos estratégicos como Puente Pueyrredón, Puente La Noria y Liniers.
Piqueteros y cooperativas bloquean puntos estratégicos como Puente Pueyrredón, Puente La Noria y Liniers.
Una jornada de extrema tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad se desarrolla este martes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Diversas organizaciones sociales y piqueteras iniciaron un plan de lucha con cortes de rutas en rechazo al cierre del programa “Volver al Trabajo”, dispuesto por el Gobierno nacional.
Desde las primeras horas de la mañana, las columnas de manifestantes se concentraron en lugares clave para el tránsito interurbano. La presencia policial es masiva en cumplimiento del protocolo de orden público, lo que genera momentos de fricción en:
Puente Pueyrredón: Principal nexo entre el sur del conurbano y CABA.
Puente La Noria y Puente Saavedra: Bloqueos parciales y desvíos de tránsito.
Liniers: Concentración en la zona de la Avenida Rivadavia y General Paz.