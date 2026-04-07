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Piqueteros cortan el Puente Pueyrredón.&nbsp;
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Tensión por los cortes: el Gobierno nacional apunta contra Provincia por no aplicar el Protocolo Antipiquetes

Piqueteros y cooperativas bloquean puntos estratégicos como Puente Pueyrredón, Puente La Noria y Liniers.

MDZ Política

Una jornada de extrema tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad se desarrolla este martes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Diversas organizaciones sociales y piqueteras iniciaron un plan de lucha con cortes de rutas en rechazo al cierre del programa “Volver al Trabajo”, dispuesto por el Gobierno nacional.

Puntos de conflicto y el protocolo antipiquetes

Desde las primeras horas de la mañana, las columnas de manifestantes se concentraron en lugares clave para el tránsito interurbano. La presencia policial es masiva en cumplimiento del protocolo de orden público, lo que genera momentos de fricción en:

  • Puente Pueyrredón: Principal nexo entre el sur del conurbano y CABA.

  • Puente La Noria y Puente Saavedra: Bloqueos parciales y desvíos de tránsito.

  • Liniers: Concentración en la zona de la Avenida Rivadavia y General Paz.

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El Gobierno nacional apunta contra Provincia por no aplicar el Protocolo Antipiquetes

Ante las imágenes de los cortes de rutas en Avellaneda, Puente Saavedra y otros puntos estratégicos de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional salió al cruce de las autoridades provinciales por lo que consideran una "falta de ley y orden" en su territorio.

A través de un comunicado y mensajes en redes sociales, la cartera de Seguridad de la Nación enfatizó que la falta de una normativa clara de despeje en territorio bonaerense permite que los manifestantes obstruyan el tránsito de millones de ciudadanos. Según la postura oficial, mientras el Ministerio de Seguridad provincial decida no aplicar el Protocolo Antipiquetes, las consecuencias son directas.

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"La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados", señala la postura oficial del Ejecutivo nacional.

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Puente La Noria: asamblea piquetera y manifestación pacífica

Los piqueteros comenzaron a debatir los movimientos de la manifestación. Hasta el momento, la situación en el Puente La Noria se desarrolla de manera pacífica.

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Puente Saavedra: cara a cara y tensión

La Policía de la de la Ciudad de Buenos Aires se posicionó ante la masa piquetera que intenta subir al puente.

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El mapa de la protesta a nivel país

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Tensión entre los piqueteros y la Policía Federal

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Las organizaciones sociales pretenden subir a los puentes y paralizar el tránsito en los accesos porteños para visibilizar la protesta.

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El impacto del cierre: 950.000 trabajadores afectados

Según el comunicado difundido por los espacios convocantes, la medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano implica la eliminación de un esquema que alcanza a más de 950.000 personas. Las organizaciones denuncian que estos trabajadores desempeñan tareas esenciales en barrios populares, tales como gestión de comedores y merenderos; espacios de cuidado infantil y centros educativos; iniciativas productivas de reciclado, textil y agricultura familiar.

"El ingreso que percibimos es un Salario Social Complementario que está congelado desde fines de 2023. Eliminarlo es condenar al hambre a miles de familias que sostienen la red comunitaria", advirtieron los referentes de la movilización.

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