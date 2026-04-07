Tensión por los cortes: el Gobierno nacional apunta contra Provincia por no aplicar el Protocolo Antipiquetes

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El Gobierno nacional apunta contra Provincia por no aplicar el Protocolo Antipiquetes

Ante las imágenes de los cortes de rutas en Avellaneda, Puente Saavedra y otros puntos estratégicos de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional salió al cruce de las autoridades provinciales por lo que consideran una "falta de ley y orden" en su territorio.

A través de un comunicado y mensajes en redes sociales, la cartera de Seguridad de la Nación enfatizó que la falta de una normativa clara de despeje en territorio bonaerense permite que los manifestantes obstruyan el tránsito de millones de ciudadanos. Según la postura oficial, mientras el Ministerio de Seguridad provincial decida no aplicar el Protocolo Antipiquetes, las consecuencias son directas.

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Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio.



Mientras su Ministerio de Seguridad decida no aplicar el Protocolo… pic.twitter.com/mPbkZx8nAH — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 7, 2026

"La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados", señala la postura oficial del Ejecutivo nacional.