Tensión en la marcha de jubilados: escupieron e insultaron a Lilia Lemoine

Patotean a policías, C5N no lo muestra. La tanqueta verde me escupe en la cara. El tipo que me grita "prostituta" y "gato" en la cara FRENTE a la indignación de la policía.

Toda esta violencia es responsabilidad de @florcarignanook .

Ella su, gente, lo generan DESDE EL CONGRESO. https://t.co/cOzUEtFBUe pic.twitter.com/9Qr6goWHv4 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 25, 2025

"Ahí están los militantes de Carignano", ironizó Lemoine tras ser agredida. "Rumbo a una reunión vi que estaban patoteando al policía que pedía que dejen pasar a los conductores que circulaban por la esquina. Díganme, a cuántos ancianos ven..? Y yo sé que son brutos y quizás no sepan que como diputada trabajo ahí ... y como diputada no tengo más derechos que ellos, pero tampoco menos. Yo no iba a quedarme para no causarle MÁS PROBLEMAS a los policías, permití que me escoltaran POR ESO, no porque les tuviera miedo a esos manifestantes. Por que admitir que esos manifestantes me hubieran lastimado sería admitir que son delincuentes", escribió Lemoine en su cuenta de X.