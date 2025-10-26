Té para tres en Santa Fe: escenario de paridad en la previa de las elecciones

Las elecciones en Santa Fe tienen final abierto y nadie se anima a ciencia cierta a vaticinar qué puede ocurrir el domingo por la noche cuando se conozcan los resultados.

Cada bunker hizo lo suyo, encargó sus encuestas y difundió los números que los benefician. Las elecciones en la bota santafesina se dan en un contexto, a priori, de paridad y fuerte disputa del territorio.

La Libertad Avanza confía en que el sello y la campaña del miedo traccionen a favor. El peronismo, por su parte, en el malestar social y las sospechas por corrupción mientras que Provincias Unidas , hizo patear la calle a todos los intendentes, incluso a los ajenos con la consigna de defender Santa Fe.

Los tres grandes frentes eligieron Rosario para cerrar sus campañas en una situación atípica que incluyó al presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro . Todos en cancha.

En las elecciones intermedias, Santa Fe pone en juego nueve de las 19 bancas que la provincia tiene en la Cámara de Diputados .

En total fueron habilitados para votar 2.846.454 santafesinos. Se trata del tercer distrito en importancia a nivel nacional, con casi el 8% del total de electores. Sólo es superado por la provincia de Buenos Aires y por Córdoba.

En la Boleta Única Papel que recibirán los electores encontrarán los nombres y rostros de los candidatos de 16 listas que competirán, aunque son tres los grandes frentes que se disputan la atención.

Algunos no descartan la posibilidad de que un sector de la centro - izquierda se quede con una banca. Se verá.

Paridad en Santa Fe

Agustín Pellegrini encabeza la lista de La Libertad Avanza, Caren Tepp de Fuerza Patria y Gisela Scaglia por Provincias Unidas. Aunque con distintos recorridos, ninguno de los tres presenta un apellido conocido para la masa de electores.

Por relevancia institucional, Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, dirigente del PRO, cercana al expresidente Mauricio Macri, pueda resultar un nombre algo más cercano. De todas maneras, en los tres casos lo que tracciona es el sello, lo que gusta, pero principalmente lo que no.

"El lugar donde no hay que volver", dicen los libertarios. "Lo que hay que derrotar (la motosierra)", pregona el PJ. Allí Provincias Unidas busca terciar con una agenda más local, vinculada a la producción y la obra pública. Sin embargo, parece que la discusión está en otro lado.

Para La Libertad Avanza compite con su marca. A juzgar por las elecciones provinciales, no siempre alcanza para un buen resultado. Allí está el desafío y probablemente el motivo de que Milei visitó dos veces Santa Fe en menos de 20 días. La primera a comienzo de mes, frustrada, terminó con hechos de violencia entre sectores y la segunda, el jueves para cerrar la campaña.

Elecciones legislativas 2025 - simulacro electoral Las elecciones legislativas 2025 definirán la renovación del Congreso y exigen DNI físico habilitado. X (@InfoDINE)

Si bien La Libertad Avanza tiene la mitad de las acciones en la resolución (nunca definitiva) de un tema sensible como la violencia, la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico que durante muchos años traumatizó a Rosario, también paga el costo de las políticas de ajuste a sectores universitarios, jubilados y discapacidad. A eso se suma el fuerte impacto en sectores productivos e industriales fuertemente golpeados por la perdida del poder adquisitivo y la perdida del empleo.

Allí aparece Fuerza Patria, con una candidata joven, pero que no viene del riñón puro del peronismo, situación que la oposición incluso aprovechó para cuestionar. Caren Tepp, joven de 38 años, feminista, concejala de Rosario, fue el nombre de síntesis que encontraron las mayorías de las tribus del PJ a modo de síntesis.

Dónde se define la elección

Con un escenario de tercios, según la mayoría de las encuestas, que podrían concentrar casi el 80% de los votos afirmativos, será determinante el nivel de participación: en las elecciones locales de junio solo votó el 50 % del padrón, situación que no debería repetir atento a los incentivos que demanda una elección nacional, principalmente para los desencantados que quisieran expresar el malestar.

A la polarización, que propuso el Gobierno Nacional, se suma también lo que los encuestadores denominan "voto vergüenza", electores que no explicitan directamente su voto, pero que están dispuestos a participar, sin tener una militancia determinada, para enviar mensajes al Ejecutivo.

Santa Fe se prepara para una elección que promete todos los condimentos, que no solo marcará quiénes serán los representantes de la provincia a partir de diciembre sino que también servirá para dejar en claro quiénes serán de la grilla de partida en el 2027.