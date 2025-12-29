Suspendieron la audiencia donde debían declarar los supuestos testaferros de Pablo Toviggino

La audiencia en la que debían declarar Luciano Pantano y Ana Conte fue suspendida y aún no tiene nueva fecha, según confirmaron fuentes judiciales.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los líderes de un fútbol argentino que se cae a pedazos.

La audiencia prevista para este lunes, en la que debían declarar los presuntos testaferros de Pablo Toviggino ante el juez Marcelo Aguinsky por la investigación sobre la polémica mega mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, fue suspendida.

Los citados eran Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, firma que también aparece vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en el marco de la causa judicial.

La suspensión de las declaraciones se produjo luego de que la defensa solicitara que la causa sea remitida a la Justicia Federal de Campana, un planteo que obligó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a dejar sin efecto las audiencias previstas para este lunes.

La mansión adjudicada a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia. La mansión adjudicada a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia. X De este modo, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes debían presentarse este lunes para realizar sus descargos en el marco de la investigación, no prestaron declaración y la causa quedó a la espera de una resolución sobre la competencia judicial.