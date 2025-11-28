Sur Finanzas: una nueva denuncia judicial complica a Claudio "Chiqui" Tapia por demorar la investigación

Sur Finanzas quedó en la mira por su presunta evasión de impuestos, según ARCA. La compañía cercana al Chiqui Tapia intentó demorar la investigación

La Fundación Apolo denunció este martes en los tribunales federales a la fiscal Cecilia Patricia Incardona por presuntas maniobras que, según la ONG, favorecieron a Sur Finanzas PSP S.A., la financiera asociada en distintas investigaciones periodísticas al entorno de Claudio Chiqui Tapia. La presentación fue firmada por el director de la entidad, Yamil Santoro.

Según el escrito, Incardona habría iniciado una investigación preliminar tras recibir una denuncia de la DGI sin dar aviso inmediato al juez, un paso obligatorio en este tipo de causas. Esa demora —sostiene la Fundación Apolo— impidió avanzar con medidas urgentes como allanamientos y el congelamiento de fondos, y generó riesgo de destrucción de pruebas. “Es una violación grave de los principios de legalidad, objetividad y debido proceso”, plantea el documento.

Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Qué dice la nueva denuncia La denuncia menciona que la conducta atribuida a la fiscal podría encuadrar en los artículos 248 y 277 del Código Penal, referidos a abuso de autoridad y encubrimiento. También pide que declare la funcionaria de la DGI que presentó la denuncia original y reclama incorporar a la investigación todas las actuaciones preliminares realizadas en la Fiscalía Federal N.° 2 sobre Sur Finanzas, una firma apuntada por posibles maniobras de evasión, lavado de activos y vínculos empresariales no transparentes.

En paralelo, la ONG presentó una actuación ante la Procuración General para que se analice la responsabilidad disciplinaria de Incardona por supuestas irregularidades en otras causas. Ese expediente se suma a una presentación previa, realizada en septiembre, contra la fiscal y su colega Sergio Mola, donde Apolo los acusó de prevaricato y violación de deberes por desestimar denuncias vinculadas a incendios, daños y amenazas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y otros establecimientos.