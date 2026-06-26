Subió el costo del servicio de limpieza del Parque San Martín: cuánto gastará el Gobierno

El Gobierno de Mendoza autorizó una actualización del costo del servicio de limpieza del Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico. Aprobó una redeterminación de precios entre marzo y agosto de 2026 y pagará más de $1.800 millones a la empresa que brinda el servicio de manera tercerizada desde 2021.

Mediante el Decreto Nº 1124, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó una redeterminación de precios por el periodo marzo-agosto del 2026 en la prestación del servicio de limpieza del Parque San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico.

Asimismo, reconoció un monto de $1.821.746.108,70 por seis meses para ser abonados a la empresa Servicios Urbanos Mendoza S.A.-Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL que tiene la concesión del servicio de limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y en estos paseos públicos.

En este sentido, el Gobierno provincial sólo autorizó el pago de $ 910.873.054,35, la mitad del monto total reconocido para cancelar la redeterminación correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.

Respecto al resto de la deuda, habilitó a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque a diligenciar volantes de imputación necesarios para atender el gasto para los meses de junio, julio y agosto.

En los fundamentos del decreto, se aclara que esa Dirección advirtió que “actualmente, no es posible proceder con la imputación íntegra del gasto, correspondiente al semestre solicitado”. Remarcó que existe una “limitación del crédito presupuestario disponible”, por lo cual solo alcanza para cubrir hasta el mes de mayo.

De momento, no hay alertas del SMN. Julieta Caballero

Un contrato a 10 años con actualizaciones cada 6 meses

Las empresas Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL ganaron en 2021 la licitación pública para brindar el servicio de limpieza del Parque San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico por un periodo de 10 años.

En el pliego de condiciones particulares y en el contrato firmado con estas compañías, se estableció un compromiso de adecuación semestral del valor de una serie de ítems licitados, la que comenzará a regir automáticamente el primer día posterior al término del semestre.

En ese sentido, cada seis meses se actualiza el costo del servicio de limpieza de los principales paseos públicos de la provincia.

La redeterminación se basa en el aumento de la mano de obra por el Coeficiente de Variación Salarial según el convenio del gremio de Camioneros. También se tiene en cuenta la suba de combustibles y lubricantes por el valor surtidor (expendio al público) de gasoil en estaciones de servicio YPF de la Ciudad de Mendoza y otros costos, calculados por el Índice de Precios Mayoristas Nivel General según el INDEC

“Con motivo del proceso inflacionario que atraviesa nuestro país este afecta los precios en general como también la prestación de los servicios que la administración pública contrata, en consecuencia para lograr un equilibrio económico o para restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos en curso de ejecución, se acude a esta herramienta conocida como redeterminación del precio”, indicaron las autoridades provinciales en el decreto.