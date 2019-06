Suarez: "La gente está cansada de palabrerío"

Rodolfo Suarez, precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, votó y aseguró que en ese frente se mostrarán unidos cualquiera sea el resultado de las PASO. Lo hizo asegurando que en Mendoza se mantiene una institucionalidad importante.

“Hubo una buena convivencia en la campaña, algo que es característica de Mendoza. Algo que nos distingue a los mendocinos. En mi caso con Omar De Marchi, que somos colegas. Cualquiera sea el resultado vamos a estar juntos, espero que festejando”, aseguró Suarez. Se diferenció, así, de los otros candidatos que lanzaron cuestionamientos cruzados, a pesar de la veda electoral.

En ese plano, el Intendente de Capital sí respondió a quienes lo cuestionan por “hablar poco”. “A lo largo de la campaña me han dicho que yo no hablo mucho, es una característica de mi personalidad. No la niego. Soy así. Cuando inauguramos las obras no hablo y ni siquiera figuro en las placas. Lo importante no es lo que digamos, sino los hechos. Estamos cansados de palabrerías que no nos han llevado a ningún lado”, cuestionó.

Para Suarez es la elección “de su vida” y cree que el resultado de las PASO puede ser definitivo. “Sin lugar a dudas este proceso electoral es el más importante de mi vida. Las primarias marcan una tendencia. Si hay una diferencia importante es difícil revertir después. Se juega un partido muy importante para ver quién gobierna la provincia.”, aseguró.

Antes de votar, Suarez se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo. Y para continuar con sus cábalas, seguirá el desarrollo de las elecciones con un asado entre amigos.