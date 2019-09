Suarez en MDZ Radio: "A Macri lo llena de esperanza el triunfo en Mendoza"

El gobernador electo, Rodolfo Suarez, habló con el programa Uno nunca sabe de MDZ Radio, y dio detalles de la charla que mantuvo ayer con el presidente Mauricio Macri.

"Hablé con él anoche", comenzó Suarez, y contó que "me dio las felicitaciones del caso". Además indicó que también se había comunicado el sábado para desearle suerte.

Sobre la charla, relató que "me manifestó reconoció como un error no haber hablado del estado en el que recibió el país". Además dijo que "este triunfo en Mendoza a él lo llena de esperanza". El mandatario deseó que "los argentinos puedan ver a toda esa gente que representamos, que estamos a favor de la institucionalidad, y lejos del populismo".

Sobre lo inmediato, Suarez contó que "no he pensado nada en ese tema de composición de gabinete. Primero había que ganar, ya veremos en los próximos días como vamos a perfilar el nuevo gobierno". Además señaló que no se hablará de "primeras medidas", ya que "lo que proponemos lo estamos haciendo. Ya estamos trabajando en los temas, es una continuidad de gobierno".

El gobernador electo adelantó además que ahora "nos vamos a concentrar en la elección de octubre, porque no tenemos mejor representantes para el Congreso que Cornejo, Latorre y De Marchi". Luego consideró que, de llegar Cornejo a Diputados, "Cambia Mendoza va a tener un nuevo lugar en la Argentina".

