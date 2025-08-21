"Somos las únicas bancas que no se venden": la izquierda mendocina apuesta a la coherencia

Lautaro Jiménez, candidato a diputado, denunció aumentos salariales "ocultos" en la legislatura y prometió que la izquierda no negocia su voto.

Lautaro Jiménez, candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), expuso en MDZ Radio el fuerte incremento salarial que se asignaron los mismos funcionarios que deben controlar al oficialismo. Apuntó contra el secreto y los privilegios en un año de ajuste.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 21-08-2025 - Lautaro Jiménez - Candidato Diputado Provincial - 1º Distrito - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad Jiménez se refirió a la retribución de los legisladores mendocinos: “Ellos acordaron un aumento de sueldos con el gobernador Alfredo Cornejo y eso ha llevado a que han tenido el mes pasado un aumento del 40% en sus dietas que pasaron de valores que rondaban los 4 millones a cobrar más de 6 millones de pesos de bolsillo”.

En sus declaraciones, afirmó que esta información se conoció mediante otro mecanismo: “Nosotros nos enteramos justamente por la ley de tope salarial que le notifican a los trabajadores de la salud”. Explicó que este tope, que limita los ingresos de los profesionales de la salud al salario del gobernador, debe actualizarse cuando este último varía, haciendo visible el incremento.

Análisis del panorama político Jiménez caracterizó el momento como “una situación única que no hemos visto en décadas en la provincia y en el país”. Sostuvo que, si bien existe un descontento social visible en diversos sectores, estos “no tienen sectores políticos que lo representen en la legislatura”. Al referirse a los partidos de oposición, indicó que “de lo único que se preocupan es de negociar cuotas de poder y privilegios para ellos”.

Como contrapartida, definió el perfil de su espacio político como una “apuesta por la coherencia, por la persistencia en el tiempo”. Afirmó que son “la única fuerza que ha pasado esa prueba del tiempo en tratar de sostenernos y defender más que ideas políticas (…) también valores y una práctica social”.