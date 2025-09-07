Sólo tres encuestadoras acertaron el triunfo de Fuerza Patria pero ninguna vaticinó la amplia diferencia

Los primeros datos oficiales de las elecciones bonaerenses confirman un fracaso generalizado de las encuestadoras, que en su mayoría pronosticaron un empate técnico o incluso un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia.

El escrutinio oficial, en cambio, muestra una clara victoria de Fuerza Patria (peronismo) por más de 13 puntos.

Con los primeros cómputos oficiales cargados, el peronismo alcanza el 46.95% (3.37 millones de votos) contra el 33.86% de La Libertad Avanza (2.43 millones).

Esta diferencia de algo más de 13 puntos (que se consolida como irreversible) expone el error de la mayoría de las consultoras, que en promedio (según Facimex Research) daban a LLA como ganador (39.1% a 38%).

El relevamiento de las principales encuestadoras publicado durante los últimos días muestra que casi ninguna anticipó este resultado.

Consultoras como Delfos (que daba a LLA ganando 48.3% a 38.1%), Giacobbe, Management & Fit y DC Consultores daban a La Libertad Avanza como clara ganadora.

Solo unas pocas (como Aresco, CB Consultora y Trends) acertaron al ganador (Fuerza Patria), pero ninguna anticipó la diferencia superior a los 13 puntos que reflejan las urnas.

La mayoría subestimó fuertemente el voto del peronismo y sobreestimó el de LLA, que se ubica casi 6 puntos por debajo de la mediana que le daban las encuestas (33.8% real vs. 39.1% esperado).