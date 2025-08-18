Sólo dos mujeres encabezarán las listas mendocinas para el Congreso Nacional

Este domingo 17 de agosto a la medianoche cerraron las listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. De los siete espacios políticos que se presentaron , sólo dos llevan mujeres primeras en los listados para el Congreso de la Nación.

El resto, claramente son encabezados por varones. La joven periodista y docente Micaela Blanco Minoli, quien fue concejal de Lavalle entre 2018 y 2022, es la cabeza de lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Su partido es el PTS (Partido de Trabajadores al Socialismo) quien la propuso.

La otra mujer en liderar una lista es Carolina Jacky, quien es abogada especialista en derechos de género. Es la representante de Protectora. Jacky ya tuvo cargos políticos: antes era Jorge Jacky, cambió su género. Como varón, fue candidato a gobernador en 1987 por la UCDé (el partido de Alsogaray) y además, asesor de la Administración General de Puertos dos años después durante el Gobierno de Carlos Menem.

L a joven periodista es la candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores . Micaela comenzó su militancia alrededor de sus 17 años, como estudiante secundaria, cuando la desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera del distrito de 3 de mayo conmovió a toda la comunidad de Lavalle. Hija de Silvia Minoli, acompañó a su madre y las maestras de la comunidad lavallina en la búsqueda de Johana y Soledad, en la lucha por conocer la verdad y hacer justicia.

Más adelante, junto a decenas de estudiantes de la UNCuyo se organizó en la Comisión de mujeres por Ni Una Menos. Estudió Comunicación Social. Es referente de la agrupación Pan y Rosas, desde donde impulsa una fuerte agenda vinculada a "la defensa de los derechos de las mujeres, la juventud, el ambiente y la clase trabajadora", cuentan en el partido.

En 2017 fue electa concejal del departamento de Lavalle, asumiendo la banca con tan solo 22 años, lo que la convirtió en una de las representantes más jóvenes del país. Desde ese lugar presentó y logró la aprobación de licencias por violencia de género para trabajadoras municipales y fue parte activa, junto a la Asamblea Popular por el Agua Pura de Huanacache, de la lucha que logró declarar la Laguna de Soria como área natural protegida.

Actualmente ejerce como docente y además, como periodista.

Micaela Blanco Minoli Candidata Diputada Nacional Frente de Izquierda Unidad (5) Marcos Garcia / MDZ

Carolina Jacky, la abogada que quiere ir al Congreso Nacional

Carolina Jacky nació el 25 de enero de 1952 en una familia conservadora. Se llamaba Jorge Raúl Jacky y se recibió de abogado. Su padre era amigo íntimo del líder de la UCDé, Álvaro Alsogaray. Se candidateó en 1987 como gobernador de la provincia de Mendoza. No ganó.

En 1989 fue convocado por el Gobierno de Carlos Menem, como asesor de la Administración General de Puertos. Su trabajo y su vida personal siguieron pero desde niña sabía que se sentía una mujer, algo que fue procesando día tras día.

Desde setiembre de 2010 tiene su DNI donde es Carolina, gracias a las nuevas leyes de género que fueron aprobadas por el Congreso Nacional con el impulso de los gobiernos kirchneristas.

Durante estos últimos años, la abogada Carolina Jacky ha tomando la perspectiva de género como una especialidad. De hecho, han sido resonantes los casos en los que ha defendido a víctimas de violencia económica.

Su llegada a la candidatura está vinculada a José Luis Ramón, el líder de Protectora que va por la reelección de su banca en la Legislatura provincial. Otra figura relevante es el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco quien ahora quiere ser senador provincial.