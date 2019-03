La interna dentro del oficialismo mendocino comenzó a generar chispazos puertas adentro de Cambia Mendoza. Este martes, el senador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, compartió un duro comunicado en el que critica al intentendente de Luján de Cuyo y precandidato a la gobernación, Omar De Marchi.

El legislador acusa al lujanino de dañar al frente oficialista y asegura que "lo único que va a lograr es darle oportunidades nuevamente a quienes llevaron la provincia a las peores crisis". Mancinelli pidió que De Marchi "se llame a silencio" y deje de lado sus intereses individuales. "Si la tiene tan clara, que le de consejos a Macri (Mauricio) que los necesita", exhorta.

Según el comunicado de Mancinelli, el enojo surge como consecuencia de un video de De Marchi en el que asegura que Mendoza necesita un gobernador que se encargue de los abuelos, las mujeres los "chorros", el tránsito, etc. "Como si en Cambia Mendoza no se hubieran hecho sustanciales reformas en todas esas áreas. Como si el equipo no trabajara incansablemente todos los días para lograrlas", protestó el legislador.

"Sería bueno que De Marchi haga campaña para las PASO de manera propositiva, sumando y no restando", cuestionó Mancinelli y asocia la falta de propuestas de De Marchi con la "pésima gestión del jefe del PRO, Mauricio Macri". "Llevamos tres años y medio de promesas presidenciales incumplidas, de esperar que baje la inflación, que venga la lluvia de inversiones, que despegue la economía, etc", esgrime el senador provincial.

Ernesto Mancinelli, senador de 'Libres del Sur'.

"Omar De Marchi debería llamarse a silencio y abandonar su estrategia de hacerle daño a la gestión provincial de Cambia Mendoza. Por ese camino lo único que va a lograr es dañar el proyecto que puso en pie a Mendoza, y darle oportunidades nuevamente a quienes ya llevaron a la provincia a las peores crisis", sostiene el referente de Libres del Sur en Mendoza y le pide al lujanino dejar de lado la soberbia y sus intereses individuales.

Por último, Mancinelli dejó claro que dentro de la interna del oficialismo apoya a Rodolfo Suarez como sucesor del gobernador Alfredo Cornejo.

​"Mendoza tiene que seguir por el camino de las transformaciones lideradas por Alfredo Cornejo y que continuará Rodolfo Suarez. Mendoza necesita seguir creciendo. Necesitamos menos Pro y más Cambia Mendoza", concluye.