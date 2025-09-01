Sin un búnker unificado, el peronismo se divide en la última semana de campaña con un acto y recorridas

De cara a las elecciones, el peronismo tendrá un acto de cierre donde no estarán todos los sectores de Fuerza Patria.

En la última semana de cara a la la elección en la provincia de Buenos Aires, el peronismo aprieta los dientes para sostener una unidad que nadie cree muy genuina. Axel Kicillof y Sergio Massa compartirán una actividad en San Martín este martes con el candidato de la primera sección electoral, Gabriel Katopodis, mientras La Cámpora se refugia en la tercera con caminatas, visitas a fábricas e inauguraciones de obra.

Nadie asegura que el próximo domingo todos los referentes del peronismo estén en un mismo búnker. El gobernador estará en La Plata con sus funcionarios y candidatos. Allí también estaría Sergio Massa con el Frente Renovador. Sin embargo, en La Cámpora le quitan importancia a la organización del cierre de la jornada electoral. "No sé como será porque tenemos ocho elecciones distritales en un mismo día", indicó un referente de esta organización a MDZ.

Desde el entorno de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y candidata por la tercera, aclararon ante la consulta de este medio que el domingo después del cierre de urnas se quedará en el municipio del sur del conurbano. Allí también estaría Facundo Tignanelli, candidato en la misma lista, Emmanuel Santalla, uno de los delegados de La Cámpora, y el líder de la orga, Máximo Kirchner.

La Cámpora se refugia en la tercera sección electoral Algo parecido ocurrirá con los cierres de campaña. La intendenta de Quilmes participará de actividades en su municipio, acompañada por dirigentes cercanos. Serán caminatas y charlas con vecinos, recorridos por fábricas del sur del conurbano y la puesta en valor de la gestión municipal, algo que Mendoza busca revalidar entre su electorado. Además, "el factor Cristina" estará presente, a pesar de que la expresidenta cumpla con su condena en su domicilio.

La intendenta goza de una cercanía con Cristina Kirchner que no tienen otros dirigentes. Además, la expresidenta es la figura con mayor imagen positiva en este territorio y el kirchnerismo buscará capitalizarla. Es posible que aparezca a través de algún audio o llamado desde San José 1111 como lo hizo en otras oportunidades.