Sin imputación formal, siguen detenidos los dos ambientalistas

Lisa Rule y Martín Iglesias, las dos personas que fueron detenidas en una marcha antiminera realizada ayer, siguen aprehendidos sin imputación formal. Lisa, que es bailarina, está en la comisaría séptima de Godoy Cruz, y Martín Iglesias sigue privado de la libertad en el Polo Judicial .

Según informaron a MDZ desde Tribunales, aún no hay imputación ni causa. En ese sentido, la justicia evalúa las imágenes de las cámaras de seguridad, así como testimonios. Mientras tanto, familiares de los detenidos se acercaron al lugar. Fernando Rule, padre de Lisa y reconocido militante gremial, explicó que pudo ver a su hija, que estaba bien, pero sin entender las razones de la detención. "Le llevamos ropa, abrigo y comida. No hay causa de detención aún. Es una torpeza del Gobierno", dijo Rule.