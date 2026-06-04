Sin el pliego de la jueza Verónica Michelli, el Senado debate mientras crece la interna entre Bullrich y Milei

El Senado de la Nación comenzó una nueva sesión en la que se tratarán distintos proyectos de ley y medio centenar de pliegos judiciales. Finalmente, el de Verónica Michelli , la culñada del periodista Hugo Alconada Mon, quedó por fuera y se trataría la semana que viene.

La decisión de excluir este pliego, o el eventual retiro de la candidatura, como pretendía el Gobierno nacional, de la sesión de hoy se tomó el miércoles al mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria. Allí, los aliados que tres semanas atrás habían firmado el acuerdo para Michelli integrara el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata manifestaron que no estaban de acuerdo con el retiro y pidieron que se tratara la semana que viene.

Los senadores que firmaron el pliego de Michelli en la comision de acuerdos son: Carolina Losada (UCR), Maximiliano Abad (UCR), Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Martín Goerling (Pro), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente Renovador-Misiones) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.

María Verónica Michelli había sido propuesta para ser jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata

La propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, incluso ya había manifestado que estaba en desacuerdo con retirar el pliego. Así eligió el camino de la desobediencia a la Casa Rosada y puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, tal como ya anticipó MDZ .

En ese contexto, quedó en evidencia que el Gobierno está muy lejos de alcanzar el número necesario para votar el retiro del pliego, ya que ni siquiera la propia jefa del bloque oficialista decidió acompañarlo.

Por eso, se espera que haya una sesión la semana que viene y que se trate el pliego de Michelli. Si el Gobierno logra que no se apruebe, finalmente logrará su objetivo de evitar que la cuñada del periodista que reveló los casos más escándalosos de corrupcuón de este Gobierno no llegue a un cargo judicial importante.

En caso de que se apruebe el acuerdo en el pleno de la Cámara alta, la pelota quedará del lado de Javier Milei que deberá definir con un decreto si concreta o no el nombramiento.

Qué debatirá hoy el Senado

Otro de los proyectos incluidos es el acuerdo con los holdouts autoriza el pago de USD 171 millones para recomprar los bonos que aún están en manos de los fondos Bainbridge Fund y Attestor, los únicos acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda.

La iniciativa permitiría cerrar definitivamente el capítulo de los títulos que entraron en default tras la crisis de 2001. La Cámara de Diputados deberá aprobarla antes del 30 de junio, en línea con lo acordado por el Gobierno de Donlad Trump y Javier Milei en febrero de este año, cuando se firmó un acuerdo de comercio bilateral.

Reforma laboral bloque LLA El bloque de La Libertad Avanza en el Senado se mostró triunfal tras la aprobación de la reforma laboral. X (@JMilei)

También se tratará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La propuesta modifica aspectos de la legislación vinculada al manejo del fuego, los alquileres y la venta de tierras a extranjeros.

Además, el Senado tratará dos iniciativas vinculadas al fuero federal. Una crea una nueva sala integrada por tres jueces en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La otra reorganiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que pasará a funcionar con dos salas de dos jueces cada una y un presidente que intervendrá en caso de empate.