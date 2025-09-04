Sin delito: archivarán la denuncia penal de Fernández Sagasti contra Cornejo

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos pidió el archivo de la denuncia penal que había realizado la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por el convenio firmado con Vialidad Nacional a través del cual Mendoza asumió la responsabilidad de las obras y el mantenimiento de tramos de las rutas nacionales.

En julio pasado, Fernández Sagasti había denunciado penalmente al gobernador Alfredo Cornejo por el convenio firmado con Vialidad Nacional, a través del cual la Provincia se hará cargo de obras y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. La dirigente kirchnerista acusó al mandatario ante la Justicia Federal por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió que la denuncia penal contra el mandatario provincial debía ser tratada por la Justicia provincial. La decisión fue adoptada por la fiscal federal Patricia Santoni, quien consideró que, en caso de comprobarse un delito, los hechos no afectarían al patrimonio del Estado nacional, sino al provincial.

En el plano de la justicia local, la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, solicitó el archivo de la denuncia realizada por Fernández Sagasti . No obstante, al tratarse de una denuncia contra funcionarios públicos se exige la consulta al Jefe de la Unidad Fiscal, Alejandro Iturbide.

Según indicaron desde tribunales a MDZ, esa consulta ya fue realizada y el jefe de la Unidad Fiscal compartiría el criterio de la fiscal respecto al archivo, al considerar que “no hay mérito para realizar ninguna imputación” y que “no se ha encontrado la comisión de un delito”.

Por este motivo, están dadas las condiciones para que en las próximas horas se confirme el archivo de la denuncia.

La denuncia fallida contra Cornejo

Fernández Sagasti había denunciado a Cornejo ante la Justicia Federal señalando la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.

Al momento de realizar la denuncia, la senadora kirchnersita sostuvo que “creemos con mi equipo, que el gobernador habría malversado caudales públicos, el dinero de toda la provincia, habría cometido abuso de autoridad y, por supuesto, negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público”.

Advirtió que a partir de la decisión del mandatario provincial, los mendocinos terminarían pagando tres veces por las obras en las rutas nacionales. Señaló por un lado que se haría a través del pago del impuesto a los combustibles líquidos que cobra la Nación y que se debería destinar al mejoramiento de las rutas. El segundo pago sería el financiamiento de la obra con recursos provinciales provenientes del Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial. En tanto, el tercero sería el pago del peaje que eventualmente se colocará en las rutas nacionales que intervino Mendoza.

“Nosotros no decimos que no se tienen que reparar las rutas, todo lo contrario, tienen que repararse las rutas, pero esos fondos tienen que salir de la Nación y si el gobernador quiere hacerlo, que lo haga, pero que le reclame a la Nación lo que debe hacer”, sostuvo la dirigente peronista.

Sin embargo, ni la Justicia Federal ni la Justicia Provincial encontraron elementos para darle curso a la denuncia presentada por Fernández Sagasti contra el gobernador Cornejo.