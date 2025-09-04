La reacción de Anabel Fernández Sagasti tras el archivo de su denuncia contra Cornejo

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó la decisión de la Justicia de Mendoza de archivar la denuncia penal que realizó contra el gobernador Alfredo Cornejo por el convenio firmado con Vialidad Nacional a través del cual la provincia se hizo cargo de obras en rutas nacionales.

Este jueves trascendió la noticia de que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos pidió el archivo de la denuncia que realizó la dirigente kirchnerista contra el mandatario provincial acusándolo de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.

“¿Sorpresa? El día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo , será justicia. Mientras tanto, es solo una chantada”, expresó Fernández Sagasti esta mañana en un posteo realizado en X (ex Twitter), tras tomar conocimiento de la decisión de la Justicia provincial que se oficializará en las próximas horas.

La senadora kirchnerista manifestó su indignación tras la resolución de archivo la denuncia que ya había sido desestimada por la Justicia Federal. “Bonarrico, el robo en Vialidad Provincial, funcionarios millonarios que no declaran sus bienes… Ahora, la estafa al pueblo de Mendoza, que PAGARÁ TRES VECES una ruta que debería pagar Milei. Una (in)justicia con mayoría automática, paralizada ante el patrón. Vergonzoso”, resaltó en su publicación apuntando a la injerencia del gobernador Cornejo en el Poder Judicial provincial.

La denuncia al archivo

La reacción de Fernández Sagasti se produjo luego de que la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, solicitara el archivo de la denuncia que realizó en contra de Cornejo por el convenio con Vialidad Nacional, a través del cual la Provincia se hará cargo de obras y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

La postura de la fiscal fue respaldada por el Jefe de la Unidad Fiscal, Alejandro Iturbide, que compartió el criterio de la magistrada al entender que “no hay mérito para realizar ninguna imputación” y que “no se ha encontrado la comisión de un delito”. Por lo tanto, se resolverá el archivo de la causa.

Previamente, la Justicia Federal había desestimado avanzar con la denuncia, ya que el Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió que la presentación debía ser tratada por la Justicia provincial. La decisión fue adoptada al considerar que, en caso de comprobarse un delito, los hechos no afectarían al patrimonio del Estado nacional, sino al provincial.

La fiscal federal Patricia Santoni determinó además que no hay indicios de participación de funcionarios federales, por lo que la competencia del fuero federal no corresponde. Por esto, la denuncia fue derivada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza.