Sigue la procesión política a "San Pepe Mujica", en busca del milagro

Primero fue Alberto Fernández el enviado a la villa "santa" en donde el exguerrillero y expresidente uruguayo José Pepe Mujica reside y trabaja la tierra, aun octogenario. Su imagen de humildad impacta en el mundo y muchos dirigentes argentinos que, como Fernández, no son pobres ni predican la humildad, recurren hasta allí en la búsqueda de una foto ue les sirva para la campaña.

Esta vez le tocó a Matías Lammens, el alter ego de Marcelo Tinelli que el peronismo convenció de luchar por la jefatura de gobierno porteña. "Siempre sentí una profunda admiración por este hombre que vive como piensa y tiene una inclaudicable pasión por mejorar la vida de su gente", celebró Lammens

Agradezco a todas y todos los que me felicitaron por mi candidatura para Jefe de Gobierno. También a los que me dijeron, desde el cariño, que no me meta. No lo dudo, esa era la opción más fácil, más cómoda. Pero para cambiar las cosas, hay que meterse. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

El Grupo Callao con Mujica.

"No vengo de la política, me formé en la educación pública, me recibí de abogado, empece? con un kiosco y ahora tengo una empresa que emplea a ma?s de 60 personas. Soy presidente del club que amo, que me contuvo en el momento más duro de mi vida, cuando murió mi viejo a mis 7 años. Y voy a trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades para todos", concluyó.