Sica, sobre la quita de IVA: "No va a haber baja de precios"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó hoy qué fue lo que el Gobierno buscó cuando le quitó el IVA a los productos que componen la canasta básica. "No va a haber baja de precios, pero sí, seguramente, todos estos productos no deberían variar en los precios que vimos esta semana", señaló en una entrevista con La Nación.

Sica, uno de los hombres más cercanos a Macri tras la salida del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que "estábamos viendo que todo el impacto devaluatorio por el cambio de las condiciones políticas a partir de la elección del domingo iba a tener un efecto sobre la población más vulnerable, por lo que decidimos adelantarnos". "En lo que refiere a la baja de la tasa de IVA 0%, nos concentramos en los alimentos que forman el 70 u 80% de la canasta básica alimentaria, y al bajar la tasa de IVA en forma temporal hasta fin de diciembre, va a absorber el impacto que opera por el cambio de los precios relativos", puntualizó.

Con respecto a los costos de los productos, remarcó que "no va a haber baja de precios". "Queremos que no impacte la devaluación y que algunos aumentos que habíamos visto en algunas cadenas el día miércoles... todavía no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio, porque se está normalizando", se sinceró el funcionario.