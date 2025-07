Señales, cambios y estrategia: qué hay detrás de la lista de Cornejo y Petri para las elecciones

El detalle

Sin partidos relevantes como aliados en la presentación de listas, la elección de 2025 es el primer paso de la nueva era en Cambia Mendoza, con disputas de cuotas de poder, con el liderazgo de Cornejo y con protagonismos compartidos, algo inusual en la década de historia que tiene ese sector.

Las aspiraciones para tener peso en el Congreso nacional son humildes. Pamela Verasay será la candidata que quedará en segundo lugar de esa lista de 5 y Mauricio Pinti, un maipucino que terminó que es parte del grupo político que lidera Jimena Latorre y terminó siendo polifuncional, ocuparía un lugar casi testimonial, pues quedaría en quinto lugar.

En las listas para la Legislatura hay algunas señales también. Los intendentes tuvieron algún peso en el armado, pero hay señales estratégicas: el sello de Cornejo, la presencia de Petri y los lugares vacíos para los libertarios.

Ulpiano Suarez “lidera” la primera sección, Petri la segunda, con su hermana de candidata junto a Néstor Majul, un radical cornejista que dejará el Ministerio de Seguridad de la Nación para volver a “custodiar” desde la Legislatura. En el Este provincial los intendentes fueron los más afectados, pues es donde se nota más el acuerdo de cúpula en la UCR.

En la tercera sección el esquema es similar: el intendente Diego Costarelli logró imponer a quien liderará la lista de diputados (la concejala Melisa Martínez Malanca), pero Cornejo vuelve a imponer a Martín Kerchner, uno de sus más fieles colaboradores, como candidato a legislador y aspira a tener su tercera elección en un cargo para la Legislatura local. Una curiosidad: el apellido Cornejo estará en la lista, pues Silvia, la hermana del Gobernador, será candidata por el tercer distrito. La dirigente radical tiene militancia en el Valle de Uco y viene del sector educativo. Coincidencia o no, los dos líderes del nuevo radicalismo tienen a sus hermanas como candidatas (Petri y Cornejo), justo en la era en la que una hermana es “el jefe” total de la política nacional.

La presentación de las listas sirvió además para que Cornejo explicara con más detalle las razones de la alianza con Javier Milei. Allí el fundador de Cambia Mendoza trazó un análisis político en el que diferenció la gestión provincial de la nacional y, sin dar detalles, remarcó que hay posturas del gobierno nacional que lo incomodan. Pero, claro, en el balance pesó más la “comodidad” de acompañar a Milei en las boletas y en las decisiones estructurales de su gobierno. En la conferencia de prensa, donde las primeras preguntas fueron para Petri, Cornejo gestó un discurso de “soberanía” política a favor de su modelo de gestión provincial, asegurando que no es incompatible tener visión propia sobre temas relevantes, aún aliándose con LLA. “Puede haber diferencias, algunas las manifiesto. Lo esencial de la argentina es la economía. No podemos seguir con esta pobreza, Mendoza necesita que al Gobierno nacional le vaya bien. La morfología económica de Mendoza necesita estabilidad. Me siento en la obligación de apoyar a este gobierno. En ese aspecto me siento cómodo. Hay cosas que me ponen incómodo, peo no es relevante”, dijo Cornejo.

El gobernador aseguró que el acuerdo con LLA “no cambia en un ápice el programa de gobierno provincial", aunque sí pueda ser el comienzo de una nueva era.