Senado: tras momentos de tensión, el peronismo consiguió un voto del PRO y dictaminó los proyectos previsionales

Se vivió un momento de tensión en la comisión cuando Álvarez Rivero se levantó en pleno debate y quiso bloquear la moción opositora para dictaminar esta tarde. Aludió a que las iniciativas no estaban en la orden del día y que solo se había convocado para constituir a las autoridades de la comisión. Tras la presión de todos los bloques opositores a que no siga con su llamativa postura y la posibilidad concreta de que Recalde asuma en su lugar, la aliada al Gobierno regresó a su asiento y se sometió a la votación, pese a insistir con demorar la definición para las próximas semanas.

En contrapartida, la senadora peronista Juliana di Tullio la cruzó: “Usted solo preside esta comisión, las decisiones la toma la comisión, no la presidenta. Si hay una moción se vota y si tenemos mayoría, tenemos, y si no, no. Usted no puede detener esa moción, la tiene que someter a votación, le guste o no. ¿Sabe por qué se tomó esta decisión? Porque ustedes frenaron el Senado”.