Legisladores abordaron la problemática del juego online ilegal en Mendoza

Durante su exposición, Iturbide brindó un panorama preocupante sobre la proliferación del juego ilegal en plataformas digitales y explicó que la mayoría de las denuncias vinculadas a Juegos y Casinos refieren a apuestas realizadas en sitios no habilitados. Indicó que, en su mayoría, estas denuncias se canalizan a través del Instituto de Juegos y Casinos, y no directamente por el Ministerio Público Fiscal.

Además, remarcó la necesidad de contar con mayor colaboración de las plataformas digitales, que “poseen información sensible que puede ser clave en las investigaciones”. Como ejemplo, mencionó el convenio internacional NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), mediante el cual las prestadoras de internet deben informar de inmediato sobre contenidos vinculados a pornografía infantil, lo que ha derivado en numerosas condenas a nivel global y nacional. Según explicó, un esquema similar podría aplicarse para los casos de juego ilegal, especialmente cuando involucran a menores.