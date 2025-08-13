Senado de Mendoza avala duplicar las pensiones honoríficas para veteranos de Malvinas

El Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto para duplicar las pensiones honoríficas que cobran los veteranos mendocinos de Malvinas.

El beneficio busca equiparar las pensiones al escalafón general y reconocer en vida a quienes defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El Senado de Mendoza aprobó este martes, por unanimidad, un proyecto que propone duplicar las pensiones honoríficas que reciben los veteranos de Malvinas residentes en la provincia. La iniciativa, impulsada por la senadora Mercedes Derrache y el legislador Mauricio Sat, ambos del Partido Justicialista, busca actualizar el beneficio y sumarle un seguro habitacional.

Mejora económica y seguro habitacional para veteranos de Malvinas El objetivo es alinear el monto de la pensión provincial con el escalafón general de la administración pública, modificando el artículo 4° de la Ley Provincial N° 6.772, que regula su cálculo. El proyecto también contempla el pago de un seguro habitacional equivalente al 20% del valor de la pensión, destinado a alquiler o crédito hipotecario, siempre que el beneficiario y su cónyuge no tengan una vivienda a su nombre.

Para acceder, se deberá presentar una declaración jurada y la documentación que acredite alquiler, hipoteca o plan de vivienda. En los casos vinculados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la cuota mensual no podrá superar el importe del seguro habitacional, y será descontada automáticamente.

veteranos malvinas Avanza en Mendoza proyecto para aumentar pensiones de excombatientes de Malvinas Archivo El senador Mauricio Sat señaló: «Esto no se trata de una cuestión económica, sino de una decisión ética y política de reconocer en vida a quienes defendieron nuestra soberanía con honor y coraje». También subrayó que el impacto fiscal es bajo, pero el efecto emocional para los veteranos y sus familias es “muy valioso e importante”.