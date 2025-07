Según un estudio de la UBA, incluso los votantes de Javier Milei le piden moderación

Sentimientos Milei encuesta UBA Los sentimientos que despierta el contenido del discurso de Milei. Fuente: Fuente: "PERCEPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL ESTILO COMUNICACIONAL DE JAVIER MILEI", Julio 2025, UBA.

Posteriormente se le consulto a los encuestados si les gustaba el estilo comunicacional de Milei. Entre los votantes de este último, hay un escenario dividido en tercios: "me gusta mucho", "no me gusta nada" y "me gusta algo". Entre los más de 1700 encuestados un 51 % dice estar muy de acuerdo en que el estilo comunicacional de Milei se extremó demasiado y debería moderarse. Pero, a su vez, un 29 % muestra el mismo grado de conformidad con la siguiente afirmación: "el estilo comunicacional fuerte y decidido de Milei era necesario para enfrentar al kirchnerismo, no podía ser tibio". Llama la atención que, entre los votantes de Milei, un 24% sigue estando muy de acuerdo en que el discurso libertario se extremó demasiado y debería moderarse.