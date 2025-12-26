Se viene un nuevo aumento para los jubilados: de cuánto es y desde cuándo se aplica

El 2026 llega con aumentos y bonos para los jubilados y otros sectores.

Mientras se disponía todo para comenzar con la sesión en el Senado que pretende aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones. Al mismo tiempo, los haberes mínimos recibirán un nuevo bono.

El aumento, con referencia a la inflación El nuevo aumento será del 2,47% y efectivo a partir de enero. Según lo publicado por el Ministerio de Capital Humano en X, este número es consecuencia de la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación publicada en noviembre por el Indec. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ese mes fue de 2,5%.

comunicado ministerio capital humano aumentos El comunicado oficial del Ministerio Capital Humano en X, arrobando a Javier Milei. Fuente: X Aparte del mencionado aumento, las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, lo que eleva el monto de 349.299 pesos a unos 419,299 pesos de haber mínimo. Para quienes cobren por encima del haber mínimo, el bono será proporcional, hasta alcanzar esta última suma mencionada.