Se viene un nuevo aumento para los jubilados: de cuánto es y desde cuándo se aplica
La cartera que dirige Sandra Pettovello anunció nuevas medidas para jubilados, pensionados y quienes cobran asignaciones.
Mientras se disponía todo para comenzar con la sesión en el Senado que pretende aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones. Al mismo tiempo, los haberes mínimos recibirán un nuevo bono.
El aumento, con referencia a la inflación
El nuevo aumento será del 2,47% y efectivo a partir de enero. Según lo publicado por el Ministerio de Capital Humano en X, este número es consecuencia de la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación publicada en noviembre por el Indec. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ese mes fue de 2,5%.
Aparte del mencionado aumento, las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, lo que eleva el monto de 349.299 pesos a unos 419,299 pesos de haber mínimo. Para quienes cobren por encima del haber mínimo, el bono será proporcional, hasta alcanzar esta última suma mencionada.
¿Cómo quedan las pensiones y las asignaciones?
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en 349.439 pesos, incluyendo el bono de 70 mil pesos. También cobrarán el bono las Pensiones No contributivas por Invalidez y Vejez, las cuales sumarán unos 314.509 pesos. Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a los 125.518 pesos y la AUH por Hijo con Discapacidad será de 408.705 pesos. Para el primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo llegará a 65.765 pesos.