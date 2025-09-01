Se filtró una foto de la caja de seguridad de uno de los Kovalivker: qué encontraron
La foto de la caja de seguridad fue tomada durante el allanamiento a la casa de los hermanos Kovalivker tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
Mientras se investiga si los hermanos Kovalivker pagaron, por medio de la droguería Suizo Argentina, sobornos a la Agencia Nacional de Discapacidad o, según los audios de Diego Spagnuolo, a Karina Milei o a Eduardo "Lule" Menem, se filtró la foto de una caja de seguridad que correspondería a uno de ellos.
La imagen fue tomada el 22 de agosto, cuando se llevaron a cabo los primeros allanamientos en sus casas de Nordelta por orden del juez Casanello.
Te Podría Interesar
Video: la caja de seguridad de uno de los Kovalivker
Cómo fue el allanamiento a los Kovalivker
Aquella noche, la Policía de la Ciudad fue a Nordelta con la orden del juez para buscar a los hermanos, pero un vigilador los frenó tras recibir un llamado en el que le avisaron que querían ver a los Kovalivker. Ese hombre ahora está procesado porque habría ayudado a Jonathan a escaparse.
Finalmente, en la madrugada de aquel 22 de agosto, se llevó a cabo el allanamiento. 6:13 de la mañana se tomó la foto de la caja de seguridad. Allí había billetes de dólares y varias bandas elásticas sueltas que indicarían que ahí se guardaban fajos de dinero.
La caja de seguridad de uno de los Kovalivker
Resta que la Justicia determine si ese dinero es o no declarado, por lo que la foto no es una prueba aún en el marco de la causa por presuntas coimas en la Andis.