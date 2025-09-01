Se filtró una foto de la caja de seguridad de uno de los Kovalivker: qué encontraron

La foto de la caja de seguridad fue tomada durante el allanamiento a la casa de los hermanos Kovalivker tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

Mientras se investiga si los hermanos Kovalivker pagaron, por medio de la droguería Suizo Argentina, sobornos a la Agencia Nacional de Discapacidad o, según los audios de Diego Spagnuolo, a Karina Milei o a Eduardo "Lule" Menem, se filtró la foto de una caja de seguridad que correspondería a uno de ellos.

La imagen fue tomada el 22 de agosto, cuando se llevaron a cabo los primeros allanamientos en sus casas de Nordelta por orden del juez Casanello.

Video: la caja de seguridad de uno de los Kovalivker La Caja De Seguridad De Uno De Los Kovalivker

Cómo fue el allanamiento a los Kovalivker Aquella noche, la Policía de la Ciudad fue a Nordelta con la orden del juez para buscar a los hermanos, pero un vigilador los frenó tras recibir un llamado en el que le avisaron que querían ver a los Kovalivker. Ese hombre ahora está procesado porque habría ayudado a Jonathan a escaparse.

Finalmente, en la madrugada de aquel 22 de agosto, se llevó a cabo el allanamiento. 6:13 de la mañana se tomó la foto de la caja de seguridad. Allí había billetes de dólares y varias bandas elásticas sueltas que indicarían que ahí se guardaban fajos de dinero.