Se filtró la foto del piedrazo que le tiraron a Javier Milei: "Podrían haber matado a cualquiera"

Tras el polémico episodio en Lomas de Zamora , el vocero presidencial, Manuel Adorni , publicó una foto donde se ve el tamaño de una de las piedras que fue lanzada contra la comitiva de Javier Milei durante la caravana. “No les importa la vida humana”, lanzó.

La recorrida en el distrito del sur del Conurbano debió ser suspendida por las agresiones contra el presidente y sus acompañantes, entre quienes estaban la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert, quien debió ser evacuado de urgencia del lugar.

Manuel Adorni tuiteó tras el ataque a Javier Milei y mostró una de las piedras que le arrojaron.

En ese marco, el portavoz oficial salió en su cuenta de X a repudiar lo sucedido y aseguró: “Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, sentenció, junto a una imagen que muestra un proyectil pasando a metros de la cabeza del presidente.

Luego del violento episodio, Milei salió a adjudicar el ataque al kirchnerismo. “Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”, escribió en X.

En ese marco, el presidente volvió a enviar un mensaje electoral de cara a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional: “El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!“.

Manuel Adorni fue el blanco de otro de los audios de Diego Spagnuolo

El repudio contra la órbita libertaria se da en medio del escándalo de las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desatado tras la filtración de audios de su extitular, Diego Spagnuolo.

Para sumarle tensión a la tarde libertaria, este miércoles se conocieron más grabaciones del exfuncionario donde, entre otras cosas, salió al cruce de Manuel Adorni.

Spagnuolo cuestionó al vocero por haber denunciado en conferencia de prensa el año pasado que una persona había presentado una radiografía de un perro para cobrar una prestación por discapacidad. Según el portavoz, el Gobierno había entregado el beneficio, pero Spagnuolo lo desmintió.

"Lo tenés al pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó. ¿Y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo que 'están mintiendo, etán mintiendo'. Flaco, te lo pasé clarito. Esto no se otorgó", disparó el exfuncionario.