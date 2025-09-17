Se confirmó el cambio de rumbo: cómo votaron los mendocinos el veto al financiamiento universitario

Los legisladores mendocinos votaron ampliamente a favor de sostener la sanción de la ley de financiamiento. Cambio de rumbo dentro del cornejismo: votaron contra su aliado Milei.

La Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, una norma que busca reforzar y actualizar los recursos de las universidades públicas.

El rechazo al veto superó el umbral de los dos tercios de los legisladores presentes. Los diputados mendocinos votaron ampliamente a favor. El dato destacado fue el cambio de rumbo de los dos diputados cornejistas que, como tales, son aliados del Presidente y La Libertad Avanza. Pamela Verasay y Lisandro Nieri votaron por la ratificación de la ley, es decir contra el veto. Hay que recordar que Verasay es parte de la lista de La Libertad Avanza - Cambia Mendoza y comparte espacio con el ministro de Defensa Luis Petri. La misma legisladora tiene pasado en la militancia universitaria en defensa de la educación pública, por lo que la presión interna sobre ella era mayor.

lourdes arrieta en mdz radio (8).JPG Lourdes Arrieta votó contra el veto de Milei. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otros legisladores mantuvieron su postura y tenían "voto cantado". El radical Julios Cobos votó también afirmativamente, igual que los peronistas Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet. Lourdes Arrieta, que es una de las libertarias díscolas, también le dio la espalda a Milei y votó por mantener la ley de financiamiento.

Facundo Correa Llano, presidente de LLA y alfil de Milei, votó negativamente, es decir por avalar el veto del Presidente. Lo mismo hicieron Mercedes Llano, la diputada nacional por el PD que también es docente universitaria, y Álvaro Martínez, ex dirigente del Pro sumado por "las fuerzas del cielo".